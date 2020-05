Azi, 29 mai

Îndrăgita interpretă de muzică populară din Bucovina Ancuța Georgeta Corlățan, născută în Mănăstirea Humorului, împlinește astăzi 29 de ani. Și ce dar mai frumos putea să-și facă, dar pe care îl oferă cu drag și iubitorilor de folclor, decât o piesă nouă. Artista este foarte bucuroasă că a definitivat un proiect de suflet. „Mândră-s, Doamne, pe astă lume” este numele celui mai nou cântec al Ancuței Corlățan, pe care îl dăruiește publicului iubitor de folclor chiar astăzi, 29 mai, de ziua ei.

„Este un cântec prin care îmi exprim recunoștința pentru frumoasa familie pe care mi-a rânduit-o bunul Dumnezeu și cred că în acest cântec se vor regăsi multe mame pentru care familia este cel mai scump lucru. Linia melodică îmi aparține, iar textul a fost scris de bunul meu prieten și colaborator Marius Dochița. Îmi doresc să pot să aduc în fața celor care mă ascultă și mă îndrăgesc multe cântece frumoase, să le fiu aproape de suflet și să îi bucur de fiecare dată. În curând vor urma și alte proiecte frumoase, alături de formația mea”, ne-a spus sărbătorita, căreia și noi îi urăm o carieră lungă și bogată.

Și-a dorit ca tradițiile neamului nostru să fie transmise mai departe nealterate

Am întrebat-o pe artistă care a fost cel mai frumos moment din cariera ei. Cu drag și-a amintit de o zi din anul 2009, când, dimineața a avut examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura Română (scris), în București, și seara a trebuit să fie pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, unde a participat la Concursul „Moștenitorii” și a obținut Premiul I. Și-a dorit tare mult să poată să-și împlinească ambele dorințe: să ia bacalaureatul și să participe și la cel mai important concurs de muzică populară, sub egida emisiunii Tezaur Folcloric, realizat de regretata Marioara Murărescu. A reușit. La polul opus, cel mai mare eșec, dacă putem să-l numim așa, consideră artista, a fost faptul că nu a luat premiu la Festivalul Concurs de la Mamaia, din anul 2008. Până la urmă, acest moment nefericit a fost un bun motiv pentru Ancuța să muncească mai mult și să meargă mai departe pe acest drum frumos, dar anevoios al unui interpret de muzică populară. Până la cei 29 de ani împliniți astăzi, ne spune artista, a realizat cam tot ce și-a propus, dar cu multă muncă, mai greu, poate, decât alți artiști. Ancuța Corlățan face parte și din proiectul „10 pentru folclor”, inițiat de Mihaela Bârsan. „Mi s-a părut un proiect interesant, mai ales că la începuturile mele mi-am dorit să studiez folclorul și canto popular și am fost nevoită să merg la București, la Liceul <Dinu Lipatti>, deoarece acolo era clasa de canto popular. Prin acest proiect se poate oferi posibilitatea copiilor să studieze în școală folclorul fără a fi nevoiți să meargă departe de casă pentru a studia”, ne-a spus artista. Ea a îndrăgit folclorul, muzica populară dintotdeauna. Și-a dorit ca tradițiile neamului nostru să fie transmise mai departe nealterate. Prin acest proiect, „10 pentru folclor”, alături de ceilalți colegi, Ancuța Corlățan a avut posibilitatea să le „predea” tinerilor care doresc să aprofundeze folclorul fragmente din viața ei, din muzica ei, din tot ce a acumulat în anii de studiu. Ca pe majoritatea artiștilor, și pe Ancuța Corlățan a afectat-o pandemia, mai ales din punct de vedere financiar. „Mie îmi place să văd și partea bună a acestei epidemii, și anume că am avut foarte mult timp de petrecut alături de familie și de copiii mei. Am avut multe treburi de făcut prin curte, am plantat căpșuni, am trecut și la munca bărbătească și am tăiat lemne, m-am jucat ca un copil alături de copilașii mei, sincer chiar nu am avut timp să ne gândim prea mult la acest virus. Ne-am bucurat, totuși, când s-a terminat perioada de carantină”, a mai completat artista. Discografie pe site-ul www.ancutacorlatan.ro