Acțiune preventivă

Polițiștii, alături de câțiva parteneri, au demarat o campanie de amploare printre elevi, prin care încearcă să îi facă responsabili atunci când se deplasează pe drumurile publice. Campania ,,Fii isteț, fă-te văzut!” a plecat de la un cumplit accident petrecut acum aproximativ două luni de zile, la Cumpărătura.

Pe 14 decembrie 2019, un bărbat în vârstă de 38 de ani (deținător al restaurantului Nectarios din Cumpărătura, foarte cunoscut în localitate şi nu numai) a fost accidentat mortal de o mașină în timp ce se deplasa pe marginea drumului. Lângă el se afla fiul său în vârstă de 10 ani, martor al teribilului accident. Cauza accidentului este încă în anchetă, însă este cert că cei doi pietoni purtau haine închise la culoare, ceea ce a sporit riscul de accident.

În urma acestei nenorociri, Asociația Rădăcini și Aripi Suceava, împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava – Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au demarat campania ,,Fii isteț, fă-te văzut!”, pentru a reduce riscul rutier la care sunt expuși în general copiii.

Campania cu o durată de 6 luni se adresează preșcolarilor și elevilor din județ.

Începând cu data de 20 ianuarie au fost organizate mai multe întâlniri directe, în care preșcolarilor și elevilor li s-a explicat ce este necesar să fie vizibili pe drumurile publice.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, coordonatorul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul poliției județene, a explicat cum se încercă să se facă lucruri concrete în această campanie: „Au fost distribuite copiilor peste 200 de veste reflectorizante personalizate. Preșcolarii și elevii din ciclul primar sunt mândri să poarte astfel de elemente de vestimentație, însă am aflat că adolescenții sunt mai reticenți. Nu ne-am lăsat învinși și ne-am adaptat cerințelor vârstei lor. Am distribuit peste 400 de gadget-uri, brelocuri, elemente atașabile rucsacurilor, toate reflectorizante. Am înțeles că e important să îți adaptezi mesajul preventiv și să respecți personalitatea și nevoile fiecărei categorii de vârstă dacă vrei să obții un rezultat unitar – creșterea vizibilității în trafic a pietonilor”.

În total, peste 1.000 de elevi au participat la întâlniri cu polițiști, psihologi și consilieri psihopedagogi, fiind distribuite 600 de materiale preventive (veste, brelocuri, rigle, magneți reflectorizanți etc.).