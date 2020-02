Condamnare

Doi suceveni care au recidivat la infracțiuni rutiere, în ambele cazuri faptele fiind legate și de consumul de alcool, au ajuns la finele săptămânii trecute în Penitenciarul Botoșani, în urma unor condamnări definitive.

Într-unul din cazuri, Poliția municipiului Rădăuți a primit spre executare un mandat prin care Costică-Cătălin Cenușă, în vârstă de 24 de ani, din Vicovu de Jos, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Conform sentinței Judecătoriei Rădăuți, tânărul de 24 de ani a primit 1 an de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului, însă mai avea o condamnare mai veche, la 1 an și 8 luni, care inițial a fost cu suspendare. Judecătorii au dispus anularea suspendării și executarea în întregime a pedepselor, rezultând 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

Tânărul de 24 de ani a fost identificat la domiciliu și reținut, pentru a fi dus sub escortă în Penitenciarul Botoșani.

În al doilea caz, polițiștii de la Salcea l-au preluat pe Mihai Cătălin Chiriac, în vârstă de 38 de ani, din Dumbrăveni, condamnat la 10 luni de închisoare. Acesta a fost condamnat acum pentru conducere fără permis, în condițiile în care avea aplicată deja o pedeapsă, cu suspendare, pentru conducere sub influența alcoolului. Pedeapsa rezultată este de 10 luni de detenție.