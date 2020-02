Clarificări

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a dat asigurări, în cadrul unei conferințe de presă, că între PSD și PNL nu există nici o înțelegere pentru declanșarea alegerilor anticipate. Eugen Bejinariu a spus că în ultima perioadă a auzit, inclusiv în județul Suceava, că PSD a făcut jocul PNL în Parlament atunci când a depus moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Orban.

„Eu vreau să vă spun că noi am fost forțați în această privință, în sensul că a venit Guvernul cu o asumare în fața Parlamentului prin care propunea alegerea primarilor din două tururi de scrutin. Sigur, noi am adus tot felul de argumente, am făcut și statistici în sensul că am mai avut în țară alegeri pentru primari din două tururi și s-a văzut că unii au câștigat din primul tur cu 60%. Am adus tot felul de argumente, care nu au ținut, iar ei și-au asumat această răspundere în fața Parlamentului. Și atunci am fost obligați să venim cu această moțiune de cenzură. Sigur, această moțiune de cenzură le-a deschis calea pentru anticipate. Dar în același timp eu vin și spun că președintele când a făcut acea consultare cu partidele de fapt a făcut o chestiune de formă, numai de ochii lumii, fără să se uite exact în structura Parlamentului sau să se uite la partidele care au propus o majoritate și un prim-ministru”, a explicat Bejinariu.

El a arătat că șeful statului a desemnat același prim-ministru care a fost demis de către Parlament, ceea ce arată că asta își dorea, și anume să vină în fața Parlamentului și să nu fie votat. Deputatul PSD și-a exprimat speranța că a doua propunere de premier nu o să fie tot Ludovic Orban. „În aceste condiții vom ajunge la alegeri anticipate, de care, de altfel, nu ne ferim și nu ne speriem”, a precizat Eugen Bejinariu. El a subliniat că PSD este partidul care în ultimii 30 de ani, de câte ori a fost la guvernare, a adus bunăstare românilor, a adus creștere economică, a mărit salariile și pensiile și a făcut investiții importante, „adică foarte multe benefice pentru România”.

Bejinariu a mai adăugat că președintele Klaus Iohannis și PNL au impresia că în momentul de față liberalii sunt „pe val”, motiv pentru care vor să grăbească lucrurile pentru a declanșa alegerile anticipate. „Dar au impresia că românii se vor înghesui la urnele de vot ca să-i voteze, cred ei, pentru a ajunge să-și facă singuri Guvernul. Adică vor avea așa o majoritate, dacă se vor organiza anticipatele, încât să-și facă singuri Guvernul și să nu mai aibă nevoie de nimeni. Adică să nu mai răspundă în fața nimănui”, a declarat deputatul PSD de Suceava. Bejinariu a precizat că PNL își dorește acum să aibă și majoritate în Parlament, pentru a nu mai fi trași la răspundere de nimeni.