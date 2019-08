O clipă de neatenţie

O cumplită tragedie s-a petrecut joi într-o gospodărie din satul Dârmoxa din oraşul Broşteni. Un copil în vârstă de un an şi şapte luni a murit călcat de un tractor forestier, condus chiar de tatăl acestuia. Nenorocirea s-a produs în curtea familiei, cercetările fiind continuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

Nenorocirea s-a petrecut în timpul dimineţii de joi, în jurul orei 11.00 Poliţia Broşteni fiind sesizată de faptul că un copil în vârstă de un an şi câteva luni a fost călcat cu un utilaj forestier, micuţul fiind în drum spre Unitatea de Primiri Urgenţe Vatra Dornei împreună cu părinţii acestuia. Cercetările au stabilit că în acea dimineaţă un bărbat de 24 de ani, din Dârmoxa, efectua cu ajutorul unui tractor articulat forestier lucrări de nivelare a interiorului curţii imobilului proprietate. Între timp, soţia acestuia în vârstă de 20 de ani a ieşit din casă împreună cu copilul lor, un băieţel în vârstă de un an şi şapte luni. La un moment dat micuţul a scăpat din mâinile mamei şi s-a îndreptat în grabă către utilajul manevrat de tatăl său şi, într-un moment de neatenţie, a fost strivit sub roţile acestuia.

Părinţii disperaţi au solicitat ajutor medical din partea unui echipaj al ambulanţei şi s-au deplasat cu autoturismul până în comuna Panaci, unde micuţul a fost preluat de echipajul medical şi transportat la Centrul de Primire Urgenţe al Spitalului Municipal Vatra Dornei. Din păcate copilul a fost diagnosticat cu un traumatism cranio-cerebral acut şi s-a stins la spital, în scurt timp. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost transportat la morga spitalului, pentru efectuarea unei necropsii medico-legale. Tatăl copilului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge la spital. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.