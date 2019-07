La Gala Proprietăţii Industriale

Activitatea de cercetare din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a fost evidenţiată în cadrul celei de-a III-a ediţii a Galei Proprietăţii Industriale, instituţia fiind laureată cu Premiul pentru obţinerea celor mai multe brevete de invenţie din România în anul 2018.

Evenimentul de la Bucureşti a fost găzduit de Hotel Marshal Garden, fiind organizat cu sprijinul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.

USV a fost reprezentată de prorectorul Mihai Dimian, acesta subliniind că această gală reprezintă un moment festiv de promovare şi răsplătire a eforturilor şi performanţelor atinse de principalii jucători angajaţi în afirmarea, respectarea şi apărarea drepturilor de proprietate industrială din România.

”Ne bucură recunoaşterea oferită la nivel naţional. Totodată, a fost un moment în care am putut transmite un mesaj, un mesaj de normalitate. Nu avem o activitate de excelenţă la nivel internaţional, însă ţinând cont că în România brevetarea este la un nivel foarte scăzut, activitatea pe care o desfăşurăm noi apare la nivel naţional ca fiind una de excelenţă. Este important ca entităţile publice, dar nu numai, să ştie că ne aflăm într-un moment de criză al inventicii româneşti. Dacă ne uităm în urmă cu 100 de ani – la anii 1919, 1920, 1921 – constatăm acelaşi număr de brevete de invenţii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) ca în prezent”, a menţionat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian.

Gala de la Bucureşti a avut zece secţiuni pentru care s-au desemnat premianţi, iar dintre aceştia îi mai amintim pe: Renault Technologie Roumanie, care a primit Premiul pentru excelenţă în Cercetare, Dezvoltare şi Inovare; Academicianul Leon Dănăilă - Premiul pentru excelenţă în întreaga carieră de cercetare şi inovare în medicina românească; Alexandrion Group - Premiul pentru afirmarea la nivel global a brandului românesc de vinars autohton Brâncoveanu.

„Criteriile de premiere au fost: experienţa în piaţă, opiniile şi recomandările clienţilor; rezultatele înregistrate în 2018 şi în primul semestru din 2019; notorietatea mărcilor şi a brevetelor; activitatea academică; apariţiile în presa de specialitate şi în directoarele internaţionale de profil”, a completat Dimian.

Organizarea evenimentului a fost asigurată de Grupul editorial Universul Juridic în colaborare cu Novomatic, JTI România, Hofigal, Cabinetul Marius Pantea, Casa de avocatură Simion & Baciu şi Universitatea Româno-Americană.

Universitatea a depus cinci cereri de brevete europene

Universitatea „Ştefan cel Mare” este lider la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de brevete acordate universităţilor de OSIM, cu circa 15-20 de brevete anual.

OSIM eliberează anual circa 400 de brevete, dintre care 150 aparţin universităţilor româneşti.

„Trebuie să avem în vedere şi transferul acestora în industrie şi în ce măsură ele aduc o plus valoare economiei, societăţii. Din 10, 20 de brevete care au potenţial de aplicare, poate doar unul ajunge să fie transferat. Noi am mizat atât pe transferul de brevete, un număr relativ mic, dar care se încadrează în acest procent, cât şi pe dezvoltarea unei companii proprii, unde instalaţia de producţie are la bază şase dintre brevetele profesorilor noştri”, a mai declarat prorectorul Mihai Dimian.

Important de menţionat că în ultimii doi ani Universitatea a depus cinci cereri de brevete europene, acestea fiind transmise către Oficiul European de Brevete din Munchen, Germania.

„Aşteptăm finalizarea primei etape a evaluării. În continuare, până la finalul anului, vom depune alte, între 2 şi 4, cereri de brevete. E o primă experienţă la nivel instituţional, ne bucurăm să putem face aceşti paşi şi sperăm să fie unii de succes”, a mai spus prorectorul.

Cererile de brevete poartă semnătura a două grupuri de inventică, formate din cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Alimentară şi Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.