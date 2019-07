Vineri, 5 Iulie 2019 (11:35:38)

Școala de vară în limba engleză „English as A Jar of Knowledge”, ediția a IV-a, va avea loc în acest an între 15-19 iulie 2019.

Școala de vară se va desfășura în Corpul A al campusului universitar din Suceava, sub egida Universității „Ștefan cel Mare” și a Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Potrivit conf. dr. Onoriu Colăcel, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, președintele Asociației pentru Studii Anglofone „Silvia Manoliu”, publicul țintă este format din elevi cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, care vor fi încurajați să comunice în limba engleză zilnic, între orele 9-13.

Pe lângă faptul că se vor familiariza cu noi metode de predare a limbii engleze, participanții vor avea și ocazia să se destindă grație parteneriatului cu Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, parteneriat care debutează odată cu această ediție a EJK.

Onoriu Colăcel a mai arătat că activitățile recreative completează învățarea prin joc și joacă pe parcursul celor 4 ore de limbă engleză, iar stimularea comunicării orale și scrise va consolida însușirea limbii străine în toate cele 5 zile ale școlii de vară.

Elevii vor fi încadrați în două grupe de vârstă (mai precis, clasele a V-a și a VI-a, respectiv a VII-a și a VIII-a), beneficiind de activități și conținuturi de învățare individualizate. Aceștia se vor afla sub îndrumarea studenților voluntari și a unui număr de 15 formatori, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar sucevean.

Ca și în cazul edițiilor anterioare, organizatorii școlii de vară EJK 4 sunt Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din USV, în colaborare cu Asociația pentru Studii Anglofone „Silvia Manoliu” și Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia.

Înscrierile se fac prin intermediul adresei de poștă electronică msa@usv.roîn limita locurilor disponibile.

Până pe data de 12 iulie 2019, organizatorii așteaptă următoarele informații: numele complet, școala și vârsta participanților, alături de numele și numărul de telefon al părintelui (tutorelui) care face înscrierea.