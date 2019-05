Andrei Gafița, tânărul atlet de doar 22 de ani care s-a făcut remarcat de-a lungul timpului prin rezultatele sportive excelente, beneficiază începând cu anul 2019 de sprijinul companiei sucevene ASSIST Software. Aceasta a devenit partenerul oficial al sportivului, susținând visul lui de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. În drumul său spre succes, Andrei primește o bursă lunară de excelență și spijin în participarea la toate competițiile naționale și internaționale. De altfel, pe 19 mai 2019, Andrei Gafița va reprezenta România la Cupa Europei la Marș, în Lituania.

Cu o experiență de peste 11 ani la marș sportiv și o listă lungă de premii câștigate, Andrei Gafița deține titlul de Campion Național la Marș, la probele de 20 km și 50 km, având adunate, până la momentul actual, 21 de medalii de aur de la competițiile naționale și trei medalii de aur de la cele internaționale. Totodată, acesta se mândrește cu deținerea recordului național din 2015 la 10 km marș și cu participarea sa la Campionatele Mondiale, la Campionatele Europene și la Jocurile Francofone.

ASSIST Software sprijină activ comunitatea locală, asumându-și cu pasiune responsabilitatea de a răsplăti și a promova cât mai mult talentul autohton.

Parteneriatul dintre Andrei Gafița și ASSIST Software a dus la publicarea unui videoclip de promovare a poveștii atletului sucevean, care dincolo de emoțiile transmise, evidențiază pasiunea și efortul continuu de care este nevoie în drumul spre atingerea unui vis.

(Videoclip) Andrei Gafița – povestea unui campion

https://www.youtube.com/watch?v=tCvj8SQuxP8

”De când eram mic, visam să ajung sportiv de performanță. Am început să fac atletism de când aveam 11 ani. Marșul este o alergare strictă, în care ești obligat să îți folosești tot corpul. M-am obișnuit să alerg așa zeci de kilometri în fiecare zi, sute pe lună și mii de kilometri pe an. Am trecut peste momentele grele și am continuat să visez. Fiecare victorie are în spate ore nenumărate de antrenament, dedicare și efort. Când am simțit că nu mai pot, mi-am regăsit liniștea acasă, în Bucovina – locul unde m-am născut și care îmi dă putere. Putere și încredere că voi ajunge să îmi trăiesc visul – să port tricolorul României la Jocurile Olimpice din Tokyo, în anul 2020.”spune Andrei Gafița, în videoclipul lansat în colaborare cu ASSIST Software.

Echipa ASSIST Software este deja cunoscută pentru promovarea mișcării și în general, abordarea unui stil de viață sănătos. Cultura companiei se bazează pe nevoile și dorințele angajaților, aceștia fiind în permanență încurajați să-și găsească un echilibru între orele de muncă petrecute la birou și activitățile fizice, atât de importante. Un exemplu demn de amintit, este ASSIST Biking Club care, de-a lungul timpului, a dus numele companiei mai departe prin participarea activă la o multitudine de competiții locale și naționale sau prin implicarea în evenimente caritabile.

Activitatea lui Andrei Gafița poate fi urmărită pe pagina lui oficială de Facebook. https://www.facebook.com/AndreiGafita.I/