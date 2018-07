Tragic

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a sfârșit tragic după ce a scăpat de sub control tractorul pe care îl conducea, vehiculul răsturnându-se într-un pârâu, iar omul find prins sub acesta. Poliția a fost sesizată de accident joi seară, în jurul orei 20.30. O femeie a sunat la 112 și a anunțat că cumnatul ei este căzut în pădure, sub un tractor.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari de la Vatra Dornei, cu echipaj de descarcerare. Pe raza satului Sărișor, comuna Șaru Dornei, la o distanță de un kilometru de drumul comunal, în pădure, într-un pârâu, a fost găsit tractorul răsturnat cu roțile în sus. Pompierii l-au extras de sub tractor pe Florin Niculiță, în vârstă de 36 de ani, care nu mai prezenta semne vitale. Echipajul medical de la Serviciul Județean de Ambulanță a constatat decesul bărbatului în vârstă de 36 de ani.

Din cercetările poliției rezultă că joi, în jurul prânzului, bărbatul s-a deplasat la volanul tractorului, care tracta și o căruță, pe un teren fânaț.

Spre seară, bărbatul a fost așteptat acasă de apropiați, însă, cum nu mai revenea, aceștia au plecat în căutarea lui. Din păcate, au văzut tractorul răsturnat la o diferență de nivel de câțiva metri, în pârâu, însă tragedia era deja consumată.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările, pentru a stabili condițiile exacte în care s-a produs tragedia.