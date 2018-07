Bijuterie retro

Un bărbat din Fălticeni, pasionat până în măduva oaselor de maşinile retro, ajuns la o colecţie impresionantă, atât prin diversitate, cât şi prin valoarea maşinilor, a fost distins cu locul II la Concursul de Eleganţă Sinaia 2018, un eveniment retro de gală, organizat de Retro Mobil Club România, sub patronajul Casei Regale a României.

Iulian Todirică a luat locul II la categoria la care a participat cu un autoturism Plymouth P2 DeLuxe, fabricat în 1936. Acest automobil american a fost fabricat, în gama P2 DeLuxe, doar între 1935 şi 1937. Au fost mai multe variante, iar vârful este modelul în patru uşi, cu şapte locuri, adică maşina pe care o are în proprietate Iulian Todirică.

Pe podium, al doilea an la rând

Suceveanul s-a arătat onorat de distincţia primită, mai ales că este pentru al doilea an la rând când ocupă locul II la Concursul de Eleganţă Sinaia 2018. Anul trecut, el a fost premiat pentru un Fiat 520 Cabrio din anul 1928.

Concursul de Eleganţă Sinaia 2018 este singurul eveniment retro din România înscris în calendarul internaţional, cu arbitraj internaţional şi cu o tradiţie foarte frumoasă. Primele ediţii ale concursului de eleganţă de la Sinaia au fost organizate în 1934 şi 1935.

Maşinile sunt prezentate în faţa Castelului Peleş, unde are loc şi premierea, fapt care ridică şi mai mult ştacheta eleganţei evenimentului retro.

Iulian Todirică a fost singurul moldovean care a participat la evenimentul retro din faţa Castelului Peleş.

Pentru a vă face o imagine despre nivelul concursului de eleganţă, amintim maşinile cu care a mai concurat autoturismul lui Todirică, la categoria „Antebelice Sedan”: Dodge Victory Six, din anul 1928, Fiat 520, tot din 1928, Ford model A Fordor Murray – 1928, Pontiac Six model 401, fabricat în anul 1938.

În mare majoritate, este vorba de maşini care valorează zeci de mii de euro. O parte dintre cele admise la concursul de eleganţă sunt din colecţia omului de afaceri Ion Ţiriac.

Povestea maşinii fabricate acum mai bine de 80 de ani

Automobilul Plymouth P2 DeLuxe, modelul în patru uşi, cu şapte locuri, expus la Sinaia de Iulian Todirică, are o poveste frumoasă, ca mai toate maşinile care au avut şansa de a rezista peste ani.

Suceveanul ne-a explicat că maşina americană a fost destinată pieţei europene şi avea un element distinct, pe care îl păstrează şi acum:„Pentru piaţa din Europa maşinile au fost prevăzute cu două roţi de rezervă, amplasate în lateral, în dreptul portierelor. Aceste roţi de rezervă nu erau prevăzute întâmplător, pentru că în Europa anilor 30 drumurile erau încă proaste, şi era nevoie de două roţi de rezervă”.

Din jurul anilor 1970, maşina a stat în garajul a doi fraţi, belgieni.

„Maşina a stat în acel garaj în jur de 50 de ani, până în august 2017, când am reuşit să intru în posesia ei. De atunci, maşina a intrat într-un proces de restaurare pe care l-am finalizat recent”, dezvăluie povestea Iulian Todirică.

Întrebat despre cât valorează o astfel de maşină, Iulian Todirică nu a dorit să intre în detalii. El a precizat doar că o maşină asemănătoare a fost vândută în SUA cu 45.000 de euro. Se ştie însă că pentru un pasionat o astfel de maşină nu are preţ, pentru că nu este de vânzare.

Colecţia lui Iulian Todirică

Suceveanul are în proprietate zece maşini retro, iar trei dintre ele sunt unicat în România: automobilul Plymouth P2 DeLuxe de care am vorbit mai sus, Fiat 520 Torpedo Cabrio din anul 1928, pentru care a luat locul II la acelaşi concurs de eleganţă în 2017, şi un Singer decapotabil din 1952. Maşina Singer a fost construită între anii 1951-1953, în Anglia, şi doar pentru export, pentru că are volanul pe partea stângă, în special pentru SUA şi Europa. Maşina a fost rară şi la vremea ei.

Iulian Todirică are şi maşini autohtone de valoare în colecţie: o Dacia 1100 din 1970 şi o Dacia 1300 din 1970, seria 599. Cu această serie, Dacia 1300 a lui Todirică se află între cele mai vechi zece Dacii din acest model care se mai păstrează.