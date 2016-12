Nominalizare

Cristina Bleorţu se numără printre finaliştii Competiţiei pentru Excelenţă Academică în Străinătate, eveniment anual, ce are drept scop recunoaşterea meritelor studenţilor români care studiază şi se remarcă în cadrul celor mai reputate universităţi din străinătate.

Cristina Bleorţu este finalistă în cadrul secţiunii „Europa post-universitar”. Născută pe 24 iulie 1985, la Suceava, Cristina se descrie ca fiind o persoană tenace, meticuloasă şi pasionată de lingvistică. A urmat studiile de doctorat în cadrul Departamentului de Lingvistică de la Catedra de Limbi Romanice a Universităţii din Zürich, Elveţia, şi în cadrul Departamentului de Lingvistică Spaniolă a Universităţii din Oviedo, Spania, cu o bursă doctorală “Severo Ochoa“. A studiat filologie la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, iar mai târziu a urmat un master la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi altul la Universitatea din Oviedo. Este editoarea şi traducătoarea principală a primei cărţi în limba română a maestrului Johannes Kabatek şi autoarea unei serii de articole şi recenzii publicate în reviste de specialitate recunoscute.

Într-un interviu acordat de Cristina anul trecut, pentru www.gostudy.lsrs.ro, aceasta declara: „Două sunt motivele demne de menţionat care m-au determinat să optez pentru cele două universităţi din străinătate. Ȋn primul rând, punerea faţă în faţă, în timpul unui stagiu de cercetare Erasmus la Oviedo, cu <urmaşii lui Alarcos> (n.r. filolog spaniol), care m-au ajutat să pătrund unele dintre tainele lingvisticii, stagiu care s-a dovedit a fi, lesne de înţeles de ce, instructiv. Ȋn al doilea rând, în 2013, urmând sfatul domnului profesor Miguel Cuevas Alonso, am plecat timp de trei luni la Universitatea din Zürich. La sosirea mea în universitate ştiam de existenţa viitorului meu maestru Johannes Kabatek, dar nu mă aşteptam să fie atât de îndrăgostit de tot ce este legat de lingvistică. Prin gesturi de mare delicateţe prietenească, cu probitatea-i obişnuită şi recunoscutele-i competenţe lingvistice, a reuşit să îmi trezească şi mai mult morbul pentru lingvistică. La aceeaşi catedră de romanistică am întâlnit alţi domni profesori la fel de pasionaţi de cercetare de la care am învăţat multe (mă gândesc, de pildă, la Carlota de Benito Moreno)”.

Gala va avea loc în ianuarie, la Palatul Parlamentului

Concursul pentru Excelenţă Academică în Străinătate ia în calcul rezultatele din anul academic 2015-2016. Premierea celor mai buni studenţi români din străinătate va avea loc la Palatul Parlamentului, la începutul lunii ianuarie, în cadrul unei gale festive.

Cu acest prilej, personalități de marcă ale societății româneşti, diplomați, reprezentanți ai societății civile, oameni de presă şi profesionişti din mediul public şi privat vor sta alături de studenți şi absolvenți români cu rezultate remarcabile în diferite domenii de activitate.

Potrivit organizatorilor, „Tinerii premianți sunt adevărate modele de reuşită şi exemple de urmat pentru generația actuală, motiv pentru care performanțele lor trebuie să fie puse în evidență şi valorificate pentru o dezvoltare sustenabilă a societății româneşti. Cea de-a 8-a ediție a Galei Studenților Români din Străinătate va fi şi un important prilej aniversar, marcând opt ani de existență a Ligii Studenților Români din Străinătate. Opt ani sub semnul voluntariatului, opt ani de proiecte şi realizări cu şi pentru studenții români din afara granițelor”.