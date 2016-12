Ediţia a V-a

La Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Rădăuţi s-a desfăşurat recent o nouă ediţie a Zilei Minorităţilor Naţionale, proiect iniţiat în urmă cu cinci ani de prof. Daniel Hrenciuc.

Proiectul valorizează potenţialul multietnic şi pluriconfesional al municipiului Rădăuţi

Proiectul, care valorizează potenţialul multietnic şi pluriconfesional al municipiului Rădăuţi, se adresează atât elevilor şcolii, cât şi locuitorilor localităţii.

Cultivarea multiculturalităţii, promovarea tradiţiilor, culturii şi a elementelor identitare ale etniilor locuitoare în municipiul Rădăuţi reprezintă reperele fundamentale în jurul cărora a fost articulat acest proiect.

Se cuvine să menţionăm faptul că, în anul 2003, la Şcoala „Bogdan Vodă” a fost inaugurat un Cabinet multicultural. La început, au fost stabilite parteneriate funcţionale cu Uniunea Polonezilor (prof. Cazimir Schmidt), Comunitatea Ruşilor Lipoveni (prof. Alexandrina Coca), Uniunea Ucrainenilor (Vasile Pascaru), Comunitatea Evreilor (ing. Igo Koffler), Partida Romilor - Pro Europa (Walter Florin) şi Uniunea Democrată a Maghiarilor - Filiala Suceava (dr. Klara Hapenciuc). Împreună cu prof. Natalia Cosovanu, Iulita Bâtă, Karina Botezat şi Domnica Crăciun a fost organizată prima ediţie a Zilei Minorităţilor Naţionale.

Elevii se pregătesc pentru acest moment încă de la începutul anului şcolar

Elevii şi părinţii (Alin Gheletiuc, Adriana Kurtoglu, Emilia Sângeorzan...) au fost receptivi şi s-au implicat activ, inclusiv în prepararea diverselor reţete culinare care reflectă varietatea gastronomiei bucovinene. Părintele Mihai Cobziuc, de la Parohia Dărmăneşti II, a încântat audienţa prin farmecul unor străvechi colinde ucrainene.

Formaţia „Bukovinski Rozi” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din Rădăuţi s-a remarcat prin frumuseţea şi coloritul viu al costumelor tradiţionale, dar şi prin rigoarea tradiţiilor prezentate.

La ultimele două ediţii au luat parte formaţii de etnici ucraineni din Negostina („Cervona Kalena”) şi Milişăuţi („Kozaciok”).

Trebuie să spunem că elevii se pregătesc pentru acest moment încă de la începutul anului şcolar; are loc un schimb de ştafetă între generaţii, unii dintre elevi, deşi ajunşi în fazele superioare ale Colegiului „Eudoxiu Hurmuzaki”, continuă să se implice constant în pregătirea acestei acţiuni. Un exemplu este eleva Irem Kurtoglu, implicată an de an în alegerea pieselor şi a costumaţiei la secţiunea etnici turci din municipiul Rădăuţi.

Interesul şi entuziasmul încurajează organizarea manifestării şi în anii următori

Cântece şi dansuri evreieşti au fost interpretate de elevii clasei a V-a A, producând vii emoţii în rândurile audienţei.

„Hativka”, imnul statului Israel, a fost intonat de un grup de elevi pregătiţi de părintele profesor Alexandru Domnari.

Prof. Karina Botezat a pregătit de fiecare dată dansuri şi obiceiuri specifice germanilor, evoluţia micuţilor fiind şi ea una apreciată la unison de întreaga asistenţă. Prezentatorii au fost elevii Adriana Pânzaru şi Matei Bărăgoiu.

Aşa cum precizează organizatorii, interesul şi entuziasmul manifestate cu prilejul derulării acestui proiect susţin şi încurajează organizarea evenimentului şi în anii următori.