Înaintea unei perioade foarte aglomerate de fotbal, să oferim spațiul cuvenit celei mai importante competiții de tenis feminin din țara noastră, Transylvania Open, cotată la 250 de puncte WTA. Am mai vorbit despre acest turneu și în cei doi ani anteriori de când acesta a luat ființă, iată că deja își construiește o tradiție. Firesc, prezența românească a fost mereu foarte numeroasă, dar până acum nu am avut încă bucuria să și câștige trofeul o jucătoare din România. La prima ediție Simona Halep a jucat finala, dar a fost anul lui Kontaveit, când a prins ultimul loc la Turneul Campioanelor tocmai datorită faptului că a câștigat la Cluj-Napoca. Ba chiar a jucat finala atunci, la WTA Finals, pe care a cedat-o însă în fața Muguruzei. Ce mult pare de atunci, Simona e în situația pe care o știm, Muguruza a anunțat că e retrasă din tenis, dar fără să folosească cuvinte așa categorice, în timp ce Kontaveit și-a anunțat deja retragerea astă-vară, după ce cu un an înainte ajunsese numărul 2 în lume! Dacă Simona a făcut 32 de ani, Muguruza abia are 30, iar Kontaveit doar... 27!

Asta e, să revenim în prezent, poate anul acesta e cu noroc pentru fetele noastre. Mai întâi, să precizăm că turneul jucat pe hard indoor este transmis de Pro Arena, bine că s-au mai orientat și ei către specificul postului. În lipsa unui Mironică policalificat, postul l-a antamat pe unul dintre cei mai buni comentatori de tenis de la Eurosport, pe Radu Abramescu, care pare contaminat de ”spiritul Pro”, niciodată nu l-am auzit strigând așa. S-a întâmplat la meciul Gabrielei Ruse, care a reușit să treacă în două seturi de Anna Bondar cu o combinație de tip pumn de fier în mănușă fină. Pe final de meci am văzut o scurtă demnă de orice Alcaraz, în care mingea n-a mai sărit de pe hard! Gabi a avansat astfel în sferturi, unde o va întâlni pe columbianca Arango. Tot acolo sper să fi ajuns și Ana Bogdan, care lupta din greu la ora predării acestui material să recupereze după primul set cu cehoaica Bartunkova. În fine, închiderea serii de ieri o va fi făcut Jaqueline Cristian, care o va fi întâlnit pe nemțoaica Lys, nimeni alta decât învingătoarea Soranei Cârstea! Da, deja am pierdut favorita #1 a turneului, din păcate, pe tur ce trece speranța într-un succes românesc se subțiază, dar nu se rupe.