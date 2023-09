Un succes american

Meciul generațiilor, alea pierdute pe moment, s-a jucat în optimile turneului US Open pe tabloul masculin. Sinner, italianul de limbă germană, s-a înfruntat cu Zverev, germanul de limbă rusă. Este și acesta un exemplu de cosmopolitism în tenis. Și, așa cum anticipasem, Zverev a fost cel care a trecut mai departe. E o victorie a generației de mijloc împotriva generației proaspete, deși italianul a erupt de ceva vreme în circuit. A fost primul meci de la această ediție a US Open pentru care am dormit în fotoliu, anume pentru a mă trezi la timp și a-l savura. Numai că acesta s-a întins atât de mult, încât tocmai în setul decisiv, al cincilea, a trebuit să plec în treaba mea, în dimineața zilei de marți. Deși Zverev părea la capătul puterilor după ce fusese egalat la două seturi, el a reușit să sprinteze în debutul decisivului, menținând avantajul break-ului timpuriu până la sfârșit. Astfel, cel mai atractiv sfert de finală de la această ediție va fi cel dintre Alcaraz și Zverev, adică dintre favoritul #1 cu favoritul #12. E drept, medie mai bună găsim la Djokovic cu Fritz (#2 cu #9), identică sfertului rus dintre Medvedev și Rubliov (#3 cu #8), dar să nu uităm că Zverev se află în plină recuperare a timpului pierdut cu accidentarea aceea de la Roland Garros 2022. În mod normal, îndrăznesc să spun că neamțul ar fi fost de primii patru, adică victoria sa a restabilit ordinea firească de dinaintea accidentării. E drept, această delimitare valorică a generațiilor intermediare este mai degrabă conjuncturală, căci o victorie a lui Sinner la viitoarea confruntare este cât se poate de viabilă. Dar, dincolo de jocul acesta al cifrelor, rămâne o certitudine faptul că unul dintre semifinaliști se va alege dintre americanii Tiafoe (#10) și Ben Shelton – neclasat între favoriți. Este și acesta un aspect pentru care gazdele de la New York pot considera că turneul este un succes. Ca știre de ultimă oră, și pe tabloul feminin gazdele au o semifinalistă, pe Coco Gauff, cea care a surclasat-o într-un mod aproape neverosimil, cu ”lăptăreasă” în primul set, pe Ostapenko, responsabilă pentru eliminarea lui Swiantek!