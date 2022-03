Dacă nu eram la curent cu știrile și deschideam clasamentul WTA live, m-aș fi putut gândi, Doamne ferește, la o nenorocire. Ashleigh Barty este deja ștearsă din catastif, Swiatek e acum noul lider mondial, fiecare jucătoare urcând un loc. Dar de ce atâta grabă? Dacă își retrage cererea de retragere, ce-i spunem? Vasăzică, Barty nu era fericită în circuit, Osaka nu e nici acum, mai ales că a cerut microfonul arbitrului să-i dea ea replica unui spectator care făcuse o remarcă depreciativă la adresa sa (sau poate la adresa jocului său). Păi sigur, când dai semnale de genul ăsta, că ești vulnerabilă, că te afectează, tot timpul se va găsi un suporter al adversarei care să premediteze ceva gen ”Doamna Spală Vase”. Dacă pui la suflet, s-a zis cu performanța sportivă. Nu zice nimeni că e ușor în sportul profesionist, pentru că de-aia se cheamă așa, de-aia te pregătești pe toate planurile, inclusiv cel mental. Când joci de plăcere cu băieții sau cu fetele, ai tot dreptul să te superi când pune cineva presiune. Și știm cu toții că și acolo se întâmplă, deseori fiind vorba de presiune autoimpusă.

Revenind la Barty, ea a fost mereu o persoană aparte. Într-un sens bun, eu o admiram pentru discreția ei. Simona i-a scris s-o felicite pentru decizie, întrebându-se ce urmează, să fie campioană mondială la golf? Ar avea ceva sens, căci la precedenta retragere Barty jucase cricket, se pare că la un nivel neașteptat de bun, câștigând un campionat regional. Dar nu era vorba de presiunea performanței, deci dacă va fi golf, nu pentru trofee o va face. Ilie Năstase nu înțelege decizia, spunând că nu e normal să te retragi când ești în vârf sau când realizezi ceva deosebit. Are și el dreptatea lui, căci Emma Răducanu a făcut ceva ce nu s-a mai întâmplat în tenis, și foarte probabil nu se va mai întâmpla (câștigarea unui turneu de Grand Slam venind din calificări, fără set pierdut), deci cum ar fi să ne salute din mers, considerând momentul ăla irepetabil? Și Geambașu are felia lui de dreptate, și-ar permite o jucătoare de pluton să se gândească la retragere la o asemenea vârstă, când asta ar însemna însăși recunoașterea ratării, a irosirii unor ani din viață? Acestea fiind zise, permiteți-mi să mă retrag.