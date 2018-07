Trei din cele patru mândre (şi cornute, e clar, măcar cu bucată, dacă nu cu loturile în totalitatea lor!) ne-au delectat în această săptămână, fiecare cât a putut, şi mai ales în ce registru a reuşit să o facă, mergând de la tragicomedie, în cazul CFR, până la dramă (desigur, Viitorul) plus o parodie prezentată de ai' de la Velenje (pentru care în mod evident mingea prezintă la fel de multe taine ca mormintele faraonilor) în care alde Steaua a fost un soi de guest star. Am stat ceva vreme, la sfârşitul fiecărui meci, încercând să pun cap la cap câte ceva din cele văzute. Mi-a fost imposibil. Dacă e să găsesc o trăsătură comună a prestaţiilor celor trei echipe, atunci aceasta este jocul sub deviza "cum o da Dumnezeu". Nu am reuşit să găsesc nici măcar o idee tactică, o combinaţie care să poarte amprenta cuiva, antrenor sau jucător, o execuţie demnă de a fi reţinută. Pardon: una a fost totuşi, la Steaua (golul cu capul al lui Man, care s-a ridicat perfect şi a lovit foarte exact, cam cum se obişnuieşte prin Anglia, locul de pe lume care cred că i s-ar potrivi cel mai bine) şi o alta, cea mai frumoasă a zilei, la golul lui Vitesse, când în mingea şutată ca din tun a băgat ăla capul de a trimis-o în fundul plasei. Tot ca din tun, încât m-a făcut să mă întreb câţi fotbalişti români ar fi procedat la fel. Răspunsul a venit de la sine: absolut nici unul. S-ar fi ferit ca de Satana din calea proiectilului, că doar se fereau tot aşa de mingile normale, pasate la sol, cu laţul! Dacă mai crede cineva că Viitorul are vreun viitor în Europa, e rugat să se programeze la specialist, nu la medicul de familie! Iar Steaua, după ce termină cu împiedicăturile alea de la Rudar Velenje, mai are două jocuri până să se care acasă. Acest tur nu face decât să confirme nenorocitele mele de previziuni, conform cărora ne aşteaptă un nou sezon cu 0 (zero) echipe în competiţiile europene, ceea ce ar putea fi de-a dreptul benefic pentru echipa naţională: după fiecare înfrângere (chiar crede cineva că nu ne cocoşează sârbii!?) Guriţă ar avea gata pregătită explicaţia că jucătorii nu sunt în formă fiindcă nu sunt în priză în competiţiile europene.