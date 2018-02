În urmă cu aproape două decenii, o echipă de fotbal alintată cu numele "Foresta" Suceava, deşi în actele de la FRF nu s-a numit niciodată astfel, îşi dădea duhul în urbea-i de origine, Fălticeni, după ce timp de două sezoane jucase, adesea chiar spectaculos, în prima ligă, pe stadionul din Areni. Atunci, echipa evoluase pe traseul Fălticeni - Suceava - Fălticeni, respectiv în diviziile B - A - B. Mai mult, în scurta, dar memorabila-i prezenţă pe prima scenă, echipa asta reuşise să intre în istorie cu o răsturnare fabuloasă de scor, în ceva mai puţin de o repriză reuşind să întoarcă tabela de la 4 - 0 în favoarea gazdelor, Dinamo, la neverosimilul 4 - 5, cu cât s-a terminat thriller-ul. Vreau să spun că Foresta aia, de atunci, a însemnat ceva. Însă de murit a murit într-un mod aproape clasic în România zilelor noastre, cât se poate de asemănător cu cel în care se pregăteşte să dea colţu' şi Foresta de azi, despre care am eu aşa, o bănuială (pe care am mai enunţat-o aici şi pe care nici un oficial nu s-a grăbit să o contrazică!) că nici ea nu figurează în actele Federaţiei cu acest nume. Ajuns în acest punct, nu-mi rămâne decât să îmi mai exprim încă o dată profunda nedumerire în legătură cu repetatele decese înregistrate în Areni. Nu ştiu dacă e vorba de vreun blestem sau doar de un dezinteres general în care se încadrează toată lumea care ar putea rezolva problema: Consiliul Local, eventualii investitori absolut inexistenţi, oficialităţile judeţene (cărora e clar că li se rupe fix în paişpe de fotbal ca fenomen social şi de zecile de mii de votanţi atinşi de boala asta) etc. Sigur e că fotbalul a înviat şi a murit la Suceava de atâtea ori, fără a intra vreodată într-un circuit normal, ca la oameni, încât la un moment dat chiar poate să ţi se facă lehamite şi să zici: "Ia mai dă-l în mă-sa de fotbal!". E greu de digerat ideea că Botoşani deja e un nume solid şi cu vechime în prima ligă, în timp ce la Suceava tooot o batem în cap cu subvenţii, cu milogeală, cu negocieri cu ANAF, cu veşnice datorii. Cândva, prin toamnă, a apărut din spuma mării salvarea într-un mod miraculos, bizar şi inexplicabil, din Franţa şi Moldova. Mai cheamă cineva şi de data asta SMURD-ul? Poate din Mozambic şi Vanuatu!