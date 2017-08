S-a ținut FCSB de Sporting cât s-a ținut, după care s-a pornit să încaseze, cât pe ce s-o ajungă pe Simona Halep. E doar o glumă, puțin răutăcioasă, admit. A fost și puțin ghinion la mijloc, la al doilea gol al portughezilor, cel care a dat stingerea, Niță a ieșit destul de hazardat, totuși a reușit să blocheze cu piciorul, dar mingea a sărit cum nu se poate mai bine pentru adversar. Echipa arătase destul de bine cu Budescu în teren, chiar dacă era evident că acesta nu putea accesa nivelul său obișnuit. Mă gândesc că, atunci când ai un jucător de bază în convalescență și decizi să îl forțezi, ar fi mai nimerit s-o faci în ultima parte a meciului, nu să îl titularizezi. Dacă tot nu e la capacitatea maximă, măcar să intre când adversarii și-au consumat și ei din energie. Apoi, Dică l-a ales pe Filip pentru înlocuirea lui Pintilii, adică a optat pentru un jucător care în acest sezon a prins o oră de joc în partida cu marea Juve din Colentina, iar în campionatul trecut n-a fost niciodată titular! Practic, Filip a intrat direct într-un meci decisiv de Liga Campionilor. Mi se pare cam heirupist. Poate că astea sunt momentele în care se vede că Dică este totuși un novice în meserie. Deocamdată, pălăria e cam mare pentru serile europene de marți și miercuri.

Altfel, Alibec s-a cam distrat cu Mathieu, francezul fiind depășit total ca viteză de reacție. Ne dăm seama încă o dată, dacă mai era nevoie, că Barcelona n-avea șanse la trofee importante cu așa un fundaș. Apropo de Barcelona, oare căutătorii lor de talente sunt întorși cu fața doar spre continent, nu se uită și la vecinii iberici? Acest Gelson e absolut încântător, plus că are calitatea rară de ”a da drumul la minge” când trebuie, ați văzut filigranul de la golul reușit de Dost. Păi Dembélé, pe care catalanii cică vor să dea un preț absolut prostesc, sigur mai gâdila mingea cât să intre ăla în ofsaid! Am tras de timp cu predarea textului până am aflat că Sporting a prins, din urna a 4-a, o grupă cu Barcelona și Juventus. Jesus!