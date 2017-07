La finalul meciurilor tur din a treia rundă a preliminariilor cupelor europene, dacă mă întrebaţi ce cred eu despre ceea ce am văzut cu toţii şi ce speranţe de calificare am, vă jur că habar n-am ce aş putea spune. În afară de Craiova, a cărei soarta este pecetluită, deşi nu pot să spun că a jucat prost, toate celelalte au şanse mai mari sau mai mici de a se califica, depinde de cât de înfocat suporter al lor eşti. Bunăoară, deşi a făcut doar 2 - 2, iar calculele zic că are neapărată nevoie de victorie pentru a merge mai departe (un 3 - 3 calificant în retur fiind aproape imposibil), mie Steaua mi s-a părut aptă de calificare, jocul ei dând suficiente speranţe. Intervine însă problema accidentării lui Budescu, jucătorul de care se leagă mai toate speranţele. Aş îndrăzni să spun că dacă prin vreun miracol îl vom vedea pe teren în retur, atunci Steaua se califică. Nu neapărat datorită jocului său, ci pur şi simplu prin prezenţa la locul faptei. Dacă ar fi să merg necondiţionat pe mâna uneia, această echipă este Viitorul. A jucat mult mai bine decât a făcut-o în campionat, a reuşit şi prima ei victorie în Europa, ceea ce îi dă tonus fără frontiere, ba mai mult: a terminat fără să primească gol, iar asta îi va apăsa enorm la psihic pe ciprioţi, care oricum n-au arătat mare lucru în tur. În plus, acest fenomenal Ganea poate rezolva, cred, oricând o calificare, cu condiţia să îi ofere cineva o lovitură pe la 30 de metri, ceea ce nici nu e prea greu de obţinut. Dinamo a jucat de-a dreptul încântător, din nefericire doar după ce s-a văzut condusă. Bilbao nu e mare sculă, dar golul ăla nenorocit înscris în deplasare o transformă în favorită. Pe de altă parte, o văd şi pe Dinamo în stare să dea gol la Bilbao, aşa că aici calificarea încă se joacă. În sfârşit, Astra, care aparent avea cea mai uşoară sarcină, n-a reuşit decât un 0 - 0, cică şi fără să fi tras măcar un singur şut pe poartă! Numai că Astra are în istoria ei numeroase răsturnări în deplasare aşa că... Trăgând linie, zic că se califică Viitorul şi încă una dintre Steaua şi Dinamo.