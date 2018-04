V-am spus de multe ori că un autor există doar prin cititorii lui. Sunt extrem de onorat văzând atenția voastră, a celor care mă citesc și urmăresc în fiecare zi. Nu sunt cuvinte care să exprime recunoștința mea. Am abordat multe subiecte. Am râs, am plâns, ne-am bucurat și întristat împreună. Am prezentat o Românie pe care o știm și o simțim a noastră. Uneori mumă, alteori ciumă, dar face parte din fibra intimă a fiecăruia.

Vă propun acum altceva. Un volum nou. O colecție de idei. De imagini. De lumi. O antologie de povestiri. Volumul se numeste Apophis și existența lui în formă fizică se datoarează Editurii Pavcon. Lansarea cărții va avea loc duminică, 6 mai, la orele 11. La Observatorul Astronomic din cadrul Universității Suceava. La planetariu, asa cum îl știm toți.

Acest volum este un tribut adus imaginației. Veți găsi în el povestiri care abordează o paletă largă a genului SF și horror. De la călătoria în timp până la extratereștri și apocalips. Fiecare povestire este o provocare la adresa umanității. Noi, oamenii, suntem superbi în efortul nostru de a ne autodepăși. De a ne lua uneori de piept cu Universul. De a încerca să trecem peste condiția de ființe care îmbină atât de suav fragilitatea și infinitatea.

Vă invit la lansare. Vă invit să pășiți cu mine în alte lumi. Vă invit să facem împreună un exercițiu de imaginație. Vă invit să evadăm împreună de pe planeta asta mult încercată și să ne bucurăm de liniștea și măreția spațiului. În vremurile astea în care tehnologia ne guvernează viața, ne comprimă timpul și ne face să privim mai des în ecrane decât spre stele, cartea rămâne totuși cel mai frumos și eficient instrument de eliberare a minții și sufletului. E ceea ce doresc să vă ofer.

Mereu am căutat în activitatea mea literară să mă adresez și tinerei generații, copiilor. Cred cu tărie că unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care-l putem oferi unui copil este reprezentat de o poveste frumoasă. Poate prin ei, la un moment dat, rasa umană va deveni spațială. Poate prin ei, la un moment dat, vom găsi răspunsurile la întrebările fundamentale ale omenirii. De unde venim și încotro ne indreptăm? Poate prin ei, la un moment dat, vom supraviețui ca specie atât de bine ascunsă în brațul unei galaxii spiralate care hoinărește prin vid.

Cred în copii. Cred în capacitatea lor specială de a percepe lumea, de a modela lumea. De aceea, fac un anunț. Voi oferi un volum gratuit celui mai tânăr participant la lansare. Din respect pentru el. Din respect pentru cuvântul scris. Din respect și dragoste de literatură. Din respect și dragoste pentru limba română. Din respect pentru ceea ce va putea deveni acest copil.

Apophis se va putea achiziționa în cadrul lansării, cu o dedicație specială din partea autorului. Mă știți, nu? Nu vă plictisesc vreodată, așa că vă rog doar atât: veniți cu mine într-o călătorie fascinantă prin Univers.