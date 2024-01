Lansare de carte

Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, a găzduit sâmbătă, 27 ianuarie 2024, lansarea volumului de debut al fălticenencei Paula Drăgușanu, „Suflet indigo”.

„Suflet indigo” cuprinde o colecție de scurte eseuri, realizate cu plasticitate și prospețime a exprimării. Textele sunt, în bună parte, însoțite de fotografii care reflectă realitățile luate ca punct de plecare sau întruchipează diafan senzațiile sugerate prin cuvânt.

Manifestarea a fost deschisă cu un moment de reculegere în amintirea învățătorului Gheorghe Popa, cel care i-a pus în mână pentru prima dată condeiul Paulei Drăgușanu, și care a trecut le cele veșnice săptămâna trecută. A urmat o scurtă prezentare video intitulată sugestiv „Când cuvintele tac”.

Având natura ca sursă de inspirație și dorind ca cei prezenți să se poată bucura tot timpul de frumusețea simplă a lavandei într-un decor din care nu au lipsit buchețele de lavandă, decorațiuni, săculeţi, perinițe, uleiuri și aranjamente florale mov, despre carte și despre Paula Drăgușanu au vorbit preotul profesor Bogdan Constantin Feștilă, moderatorul evenimentului, prof. dr. Luminița Raveica Țăran (cea care semnează prefața volumului), Marius Cătălin Diaconescu, editorul cărții (Editura Irizor, Onești), profesoara Mioara Gafencu, scriitorii Constantin Bulboacă și Lenuța Rusu, preotul Cătălin Cornel Mureș, Nicoleta Petronela Bogoş, manager Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc.

„Țin în mână o comoară de suflet, o carte de suflet, o carte care poate fi luată cu tine, purtată. Este o carte de buzunar, e o carte care vorbește mult, o carte rugăciune, o carte oglindă în care nu o descoperi doar pe scriitoarea Paula Drăgușanu ci te descoperi pe tine, cititorul. Este un volum care, din punct de vedere al disciplinei pe care o predau, Limba și literatura română, reprezintă cel mai bun exemplu de volum cu text multimodal. Mai mult decât atât specia pe care o creează scriitoarea Paula Drăgușanu este un poem în proză alternat cu textele scurte, de tip memorialistic și autobiografic, iar granița dintre instanța comunicării concrete și cea abstractă se realizează foarte ușor și foarte suav.

Este o carte foarte vizuală, cu foarte multă culoare. Predomină culoarea lavandei, pentru că sufletul indigo trebuie să fie oglindit de această metaforă. Lavanda este o metaforă pentru sufletul Paulei, iar sufletul indigo este o metaforă pentru sufletul scriitoarei Paula Drăgușanu”, consideră preotul Bogdan-Constantin Feștilă de la Centrul Cultural Catehetic - „Sfântul Nicolae”, Fălticeni.

Lavanda care a schimbat viața

În volumul lansat sâmbătă descoperim geneza, nașterea scriitoarei Paula Drăgușanu și lavanda care i-a schimbat viața, i-a trezit simțurile, sufletul, și i-a deschis un nou drum. Lavanda îi oferă în fiecare an iubirea și parfumul ei, și pe care, la rândul ei, Paula Drăgușanu le oferă celor care cred că „vara poate aduna într-o floare valoarea unor clipe și emoții pe care nu le poți găsi altfel și altundeva”.

Invitația la culoare din prefața cărții este semnată de prof. dr. Lumița Raveica Țăran, cea care a avut privilegiul să îi bucure pe cititori cu un text nu întâmplător intitulat „Invitație la culoare”.

„Spune-mi ce culoare are sufletul tău ca să îți spun cine ești. Cartea acesta este o istorie a unor imagini. Sunt imagini în care viața merge mână în mână cu moartea, în care viața străpunge fiecare cuvânt, în care viața renaște din fiecare cădere. Este o carte în care Paula Drăgușanu călătorește și ne propune la rându-i o călătorie pe care vrea să o facem împreună descoperind cuvântul care aduce tăcere. Și tăcerile sunt asurzitoare.

Este un pact pe care ni-l propune Paula Drăgușanu pentru că indigo, la rându-i, este un armistițiu între roșu și albastru, între roșul care semnifică iubirea pe de o parte și pe de altă parte lupta pe viață și pe moarte și dintre viață și moarte, și albastru care este speranța nemuritoare din care ne împărtășim toți, speranța spiritualității, a celestului, a unei lumi în care ne putem regăsi în deplinătatea împlinirilor dorințelor. Este o carte în care Paula Drăgușanu poposește sub diferite forme. Este o metamorfoză a propriului suflet pentru că la început e o poveste. E povestea propriei vieți care a salvat-o și care ne salvează”, a concluzionat prof. dr. Luminița Raveica Țăran.

Imaginea dă o sugestie în plus textului, vine în completarea sa

Volumul este împărțit în cinci părți: Povestea lavandei, Fantasticul acum, Despre, Oameni și semne și Indigo, selectate de editor pe tematici, pe subiecte și mai puțin pe etapele creației, prin lectura cărții putând fi descoperite urcușurile și coborâșurile valorii literare din textile scriitoarei Paula Drăgușanu. Editorul cărții, Marius Cătălin Diaconescu, a vorbit despre realizarea volumului „Suflet indigo”, o carte care la început a fost un vis.

„Cartea a existat într-un mediu ideal și a cerut să iasă la iveală. În urmă cu un an, Paula m-a contactat și mi-a spus că vrea să scoată o carte, dar să fie o carte deosebită și lucrul acesta l-am avut permanent în minte.

Această carte se numără printre cele trei cele mai muncite cărți pe care le-am realizat. Este cu totul și cu totul deosebită pentru că am suprapus text peste imagine, iar fiecare capitol are altă culoare a hârtiei. Marea problemă a fost să pui în același loc și textul și imaginea, astfel încât să poți citi textul fără să te încurce imaginea dar să sesizezi și imaginea. Gradul de transparență a imaginii a fost o mare dificultate tehnică pe care am depășit-o după ce am tipărit primul exemplar de probă”, a menționat profesorul Marius Cătălin Diaconescu.

Lavanda, un simbolul al vieții și al emoțiilor transmise prin arta cuvântului

În lumea cuvintelor și a culorilor, Paula Drăgușanu ne poartă într-o călătorie vibrantă și pasională, unde lavanda devine simbolul vieții și al emoțiilor transmise prin arta cuvântului. Lavanda devine o metaforă complexă, cuprinzând nu doar aroma sa îmbietoare, ci și nuanțele calde și reci ale culorilor – mov, lila, indigo și violet.

„Nu mă consider scriitoare, nu am sentimental scriitorului. Faptul că am scos o carte nu te face scriitor. Scriitor te face rândul scris, cuvintele, în urma cărora cel care citește lăcrimează sau are o anumită emoție. Nu știu dacă am să recidivez cu o altă carte, eu de scris voi scrie în continuare, pentru că am sentimentul unui experiment de viață. În ultimii 4 – 5 ani mi s-a schimbat viața, și când spun asta mă refer la toate lucrurile frumoase care au apărut în viața mea alături de tot tumultul vieții. La început am comentat fotografiile altora, găseam fotografii pe Facebook, pentru că pentru mine această rețea de socializare înseamnă doar fotografie, poezie, proză. Comentam emoția pe care o transmite acea imagine. Ulterior am devenit atentă în jur și făceam eu fotografii, găseam lucruri care îmi transmiteau ceva. Apoi a venit vremea când seara, îmi priveam fotografia și am decis să spun câteva cuvinte lângă acea fotografie, și așa s-au născut postările pe Facebook. Prima fotografie a fost în urmă cu 5 ani, iar felul în care am scris despre fiecare imagine surprinsă a fost influențat în mod cert de anumiți scriitori. De aceea vă spun că nu mă simt scriitoare în adevăratul sens al cuvântului. Dar dacă am reușit prin postări și prin textele adunate în carte să vă ating sufletul măcar cu câteva secunde și ați rezonat cu ceea ce am scris, poate îmi voi reconsidera poziția și o să mă simt un pic scriitoare”, a spus Paula Drăgușanu.

Momentul de final a aparținut folkistului Puiu Nechita, din Roman, care a susținut un scurt recital, fiicei scriitoarei, Teona, care a dat citire versurilor din lirica proprie și unei lungi sesiuni de autografe.