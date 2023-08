Lansare de carte

Vineri, 8 septembrie, de la ora 16,00, la Biblioteca Orăşenească din Gura Humorului va avea loc lansarea volumului „Despre moarte, puţin” al scriitoarei Mihaela Drelciuc. Despre cartea apărută în acest an la Editura SMArt, Gura Humorului, grafică şi autor vor vorbi Luminiţa Ignea şi cunoscutul pictor humorean Radu Bercea.

Până acum, aproape toate cărţile profesoarei Mihaela Drelciuc sunt „continuări ale ceva”, cele mai multe volume având şi amprenta maestrului Radu Bercea, pentru că şi acesta a avut ceva de spus prin ilustraţii, care sunt continuatoare ale mesajului transmis de autoare.

„<Fără doar şi poate cărţile, toate cărţile lumii au un story al lor, un moment intim ce le determină naşterea>.În acest metaforic mod vrut - am să încep scurta descriere a volumului <Despre Moarte, puţin> o cărticică - buburuză ce poate uşor să se piardă între două palme adunate împreună. Mică, însă egalând masa de greutate jupiteriană şi a celor peste şaptezeci de sateliţi ai săi. Eu, autorul Mihaela Drelciuc (Nistor), aşa o simt. Şi, daţi-mi voie, Moartea, oricare ar fi ea şi indiferent pentru cine, mai fină de atât. Însă indivizii s-au născut strâmb. Anapoda. Din vremuri primordiale, poate chiar şi în ciuda divinităţii. Cu degetul mijlociu ridicat cioturos. Cu un apetit exacerbat pentru luarea peste picior. Toţi ar vrea să fie excepţionali, în vremuri excepţionale. Şi unul mai răsărit, ba chiar doi, ajung să-l alăture pe Putin, titlului. Aşadar, Despre Moartea lui Putin. Aşa secol, aşa preocupări, aşa enteres pentru miştocăreală. Dictatorii n-au fost şi nu s-au dorit iubiţi decât la modul cel mai forţat, Morţii, în schimb, i se cam apleacă de jocurile de cuvinte, de putini; autorului, la fel. Cartea se va prezenta singură pe 8 Septembrie, an curent, la Biblioteca Orăşenească Gura Humorului în faţa miilor de cărţi şi a puţinilor oameni ce vor fi prezenţi. Despre Moartea de acasă am scriseu, Mihaela Drelciuc”, ne-a mărturisit autoarea volumului.

Manifestarea este organizată de Primăria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului şi Biblioteca Orăşenească.