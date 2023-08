Eveniment

Artistul Radu Bercea și-a surprins publicul și de această dată cu o expoziție ieșită din tiparul obișnuinței creației pictorului și graficianului. Titlul ”Mandala” al expoziției vernisate vineri după-amiază la Gura Humorului invită iubitorii artei la studiul simbolisticii, la parcurgerea unui ritual sau la meditație, în creația acestui artist plastic complet.

Despre însemnătatea acestei simbolistici denumită Mandala a vorbit în deschiderea evenimentului prof. dr. Sever Dumitrache, directorul Centrului Cultural Gura Humorului: ”Mandala reprezintă un termen provenit din sanscrita veche, format din cuvintele Manda - care înseamnă Cerc sau Sferă și La - care s-ar traduce prin Aparținător. Mandala reprezintă un cerc care are un punct de interes central, pentru că acea construcție simetrică pornește din centru și realizează echilibrul. Conform religiei Budiste, mandalaua realizează acea legătură între religios și profan, iar din punct de vedere filozofic ea permite dialogul persoanei cu subconștientul său.”Mandala este compusă din forme geometrice și culori ce au semnificații diferite, care, în final, compun un întreg. Centrul reprezintă sursa și este punctul de plecare, iar drumul, călătoria inițiatică sau chiar viața în sine, este reprezentată de exteriorul centrului și are ca punct final cheia către inconștient, către părțile ascunse.

Cunoscătorii operei de grafică și acuarelă ai artistului Radu Bercea nu s-au așteptat la lucrări perfect simetrice din partea sa, pictorul afectând el însuși acest echilibru la unele dintre lucrările sale expuse la Gura Humorului. Despre omul, artistul și prietenul generos Radu Bercea au vorbit apoi oaspeții veniți de la Fălticeni, precum scriitorul Constantin Bulboacă, care a spus: ”Toată această creație a artistului Radu Bercea s-a născut dintr-o anumită suferință, o anumită trăire specifică acestui om, care a înfruntat mai ales răul în viață și are această experiență. În privința spectrului de culoare e multă lumină, e încântare, e ceea ce poate transmite la maxim prietenul nostru, artistul Radu Bercea, care pe mine nu mă surprinde cu creația sa.” Profesorul Codrin Bența, directorul Colegiului ”Nicu Gane” din Fălticeni a spus: ”De ce Mandala? Pentru că artistul Radu Bercea este un veșnic călător, căruia îi place să îmbine spiritul autentic românesc cu spiritul oriental sau cel occidental și o face foarte bine. Aceste lucrări inspiră armonie, o stare de frumos și invită la relaxare, așa cum fac orientalii când își îndreaptă privirea spre o mandala. Iar ceea ce primește artistul de la creația sa, de la aceste mandale, nu este decât relaxare, cumpătare, omenie și bunătatea pe care o cunoaștem cu toții.”

De la vernisare nu a lipsit primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, care l-a omagiat și sărbătorit pe artistul care, marți 29 august, va împlini frumoasa vârstă de 84 de ani: ”Eu l-aș numi de Radu Bercea alchimist, un om care a reușit să transforme răul în bine, întunericul în lumină, pânza într-o metaforă, omul care este dispus să dea întotdeauna o mână de ajutor, care nu spune niciodată m-am plictisit sau am obosit... Să fii inventiv permanent, să fii mereu în căutare e o caracteristică a adolescenților, iar Radu Bercea transmite cu fiecare expoziție că se poate mai mult, că se poate mai repede, că se poate mai bine și nu e nici un domeniu în care să nu aibă curajul să intre și să iasă cu mult succes...Suntem mândri că suntem contemporani cu Radu Bercea!”

Odată cu aceste cuvinte a venit și sărbătorirea artistului Radu Bercea, cu tort și șampanie, alături de cântarea tradițională Mulți Ani Trăiască. Radu Bercea le-a mulțumit de mai multe ori celor care i-au organizat surpriza și s-a bucurat împreună cu cei apropiați de acest moment.

Mai multe decât au spus vorbitorii în prezentarea lucrărilor artistului Radu Bercea vă puteți spune înșivă, lăsând aceste creații să între în conștientul dar și în subconștientul domniilor voastre prin vizitarea expoziției deschise în generosul spațiu al Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, de la Gura Humorului.