Marele Premiu a fost câștigat deTrupa „7” din Cluj-Napoca pentru spectacolul de teatru ,,Whiteroom”

În perioada 21 – 27 august, la Fălticeni, s-a desfăşurat a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” ((FITT Birlic), a III-a ediţie a Festivalul de film documentar şi de film de scurt metraj „Draga Film Fest” şi ediţia a V-a a Festivalului de muzică ,,Fălticeni Folk”. Timp de şapte zile, în urbea de pe Şomuz s-au jucat 26 de piese de teatru din care 8 au fost în concurs şi 16 ale teatrelor invitate, printre care s-a numărat şi Teatrul Naţional din Bucureşti care a prezentat joi, 24 august, o piesă care se joacă cu casa închisă, „Nebun din dragoste”, în regia lui Claudiu Goga şi o distribuţie remarcabilă: Gavril Pătru, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Ioan Andrei Ionescu. Şi talentaţii actori ai Ateneului Naţional din Iaşi s-au bucurat de succes în cele două zile în care au prezentat spectacole, comedia ,,Prenumele” în regia lui Radu Ghilaş, având-l în rolul principal pe Marius Manole, unul dintre cei mai talentaţi şi bine cotaţi actori români, care a fost îndelung aplaudată de cei peste 600 de spectatori care au fost prezenţi în curtea interioară a Colegiului „Vasile Lovinescu”.

Dans contemporan, film şi lăutari celebri

În cele şapte zile de festival, iubitorii dansului au fost delectaţi cu spectacolele studenţilor de la Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu”- Iaşi, secţia coregrafie, îndrumaţi de profesorul universitar coregraf Lorette Enache, care au prezentat spectacole de dans contemporan şi artă performativă.Pentru iubitorii de literatură au avut loc două lansări de carte - „Gheorghe Dinică... marele singuratic” şi a albumului ,,Draga... în curgerea timpului”. Prezentarea volumelor a fost făcută de Ion Moldovan şi Nadia Fărcaş, iar despre cele două mari personalităţi ale scenei româneşti au vorbit actorii Ovidiu Cuncea, Gavril Pătru, preotul Liviu Mihăilă şi cele două invitate de onoare - Gabriela Dinică, soţia regretatului actor Gheorghe Dinică şi cunoscuta actriţă Virginia Rogin.

Şi iubitorii de film au avut parte de un regal cinematografic, pe lângă proiecţiile din cadrul cinematecii de noapte, care s-a desfăşurat în aer liber, pe terenul de sport al Colegiului „Vasile Lovinescu”, au putut viziona, în Amfiteatrul Colegiului Naţional „Nicu Gane” filmele din cadrul concursului „Draga Film Fest”. Au fost prezentate filmele premiate în ediţiile anterioare, dar şi filmele din competiţie: cinci filme în cadrul Secţiunii ficţiune - liceeni, nouă filme înscrise la Secţiunea film documentar, 14 filme la Secţiunea ficţiune – tineri cineaşti şi studenţi şi 15 filme înscrise la Secțiunea film internaţional.

Au fost și recitaluri muzicale, două dintre ele impresionând prin numărul foarte mare de spectatori. Miercuri, 23 august, pe scenă au urcat membrii Tarafului de la Vărbilău (vestita familie de lăutari Tudorache şi Maria Radu) care au susţinut un concert „In Memoriam Draga Olteanu Matei şi Gheorghe Dinică”, câteva sute de fălticeneni bucurându-se de acorduri autentice de acordeon, ţambal sau clarinet şi de muzică lăutărească veche. Fălticeneni au cântat, au dansat şi s-au prins în hore, au aplaudat şi au bisat încât membrii tarafului au fost nevoiţi să revină pe scenă. Joi seara, pe scenă a urcat Jack of all Trades, una dintre trupele noi dar destul de bine cotate de rock alternative, care a reuşit să adune în curtea Colegiului „Vasile Lovinescu” pe toţi membrii trupelor de teatru prezente în concurs, pe cei peste 100 de voluntari ai FITT Birlic, dar şi tineri din Fălticeni, Suceava şi din numeroase localităţi ale judeţului.

Din program nu au lipsit nici întâlnirile cu nume cunoscute ale scenei româneşti, printre care s-au numărat regizorul şi actorul Vlad Rădescu, actorii Marius Manole, Gavril Pătru, Ovidiu Cuncea, Radu Ghilaş,Virginia Rogin, Jeanine Stavarache, Ştefan Velniciuc, Ioan Andrei Ionescu, cântăreaţa Maria Radu, preotul Ciprian Mega - regizor film, regizorul şi actorul Radu Ghilaş

Poveşti fără cuvinte

A cincea zi a FITT Birlic 2023 a fost una plină de evenimente artistice, având ca punct culminant Gala de Premiere, în care eforturile participanţilor au fost răsplătite cu trofee, premii în bani, cărţi, coroniţe şi multe alte surprize, printre care s-au numărat caricaturi realizate de maestrul Mihai Pânzaru –PIM.

Pe parcursul zilei au avut loc Concursul de recitare poezie şi monolog pentru toate categoriile de vârstă, vizionarea filmelor internaţionale participante la „Draga Film Fest”, spectacolul „Amintiri din copilărie” prezentat de Teatrul „B. P. Haşdeu” din Cahul, spectacolul regizat de Gheorghe Mândru purtându-i pe cei mici într-o călătorie în timp, în lumea pură şi plină de aventuri a copilăriei.

De la ora 16:00, Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu”- Iaşi, Secţia coregrafie a prezentat spectacolul de coregrafie „Metamorfoza”, care a captivat atenţia celor prezenţi prin mişcare şi expresivitate, transmiţând poveşti fără cuvinte, dar cu o forţă artistică puternică, corpul devenind instrumentul expresiei.

Seara a adus cu sine complexitatea emoţiilor umane într-un spectacol plin de profunzime şi provocări, „Iubirea dublu distilată”, regizat de Mihai Panaitescu, o piesă de teatru care ne face să reflectăm asupra naturii complicate a iubirii.

„Poţi învăţa în continuare, poţi ajunge să câştigi data viitoare”,

La Gala decernării Premiilor FITT „Birlic” – ediţia a XIII-a şi „Draga Film Fest” – ediţia a III-a, au participat alături de membrii juriilor celor două festivaluri Vlad Rădescu, Gavril Pătru, Jeanine Stavarache, Lorette Enache şi Radu Ghilaş - juriul FITT Birlic şi Ştefan Velniciuc, jurnalistul TVR Carmen Olaru, Ciprian Mega şi Cosmin Ştefan - juriului „Draga Film Fest”.

„Toţi membrii juriului am văzut cu mult interes filmele care s-au prezentat în concurs şi daţi-mi voie să cred că şi cei care nu vor fi premiaţi în această seară sunt foarte câştigaţi, odată prin participarea la acest festival de film şi în al doilea rând trebuie să ne amintim de un slogan din lumea sportului: Ai câştigat, perseverează, ai pierdut perseverează. Poţi învăţa în continuare, poţi ajunge să câştigi data viitoare”, a precizat actorul Ştefan Velniciuc, cel care a decernat premiile Festivalului „Draga Film Fest”.

Premii reportate pentru o dorinţă mai mare de revanşă

Premiile la Secţiunea monolog/recitare au fost înmânate de actriţa Jeanine Stavarache, premiile speciale ale juriului pentru concursul de teatru au ajuns la tinerii actori cu ajutorul prof. univ. dr. coregraf Lorette Enache şi a actorului Radu Ghilaş, iar premiile acordate celor opt trupe de teatru finaliste au fost acordate de actorul Gavril Pătru.

Actorul Gavril Pătru. „Aş vrea să mulţumesc celor nenumiţi în festivaluri, coordonatorii, profesorii, regizorii, oameni atât de dăruiţi acestei arte, cei care suferă în faţa scenei. Mă uitam în sală în timpul spectacolelor şi vedeam coordonatorii, oameni care se ocupă de acești tineri. Îi vedeam că trăiau spectacolul la intensitate cel puţin dublă faţă de cei de pe scenă. Pe scenă sunt mai mulţi actori care îşi împart responsabilitatea, dar coordonatorii stăteau şi strângeau din mâni, închideau ochii şi mă gândeam că dacă au închis din ochi înseamnă că au greşit, ceva s-a întâmplat. Oamenii aceştia care vă dăruiesc vouă totul, de cele mai multe ori îi uitaţi şi îi uităm, dar ar trebui să îi aplaudăm cu toţii şi să le mulţumim.

Anul acesta nu s-au acordat la poezie şi la monolog premiile doi şi trei deşi erau foarte mulţi care meritau aceste premii. Îi vedem an de an, cred că îi vom vedea şi la anul, dar premiile s-au dat pe merit şi am reportat premiile pentru anul viitor ca să aveţi o dorinţă mai mare de revanşă. Baftă”.

Seara de vineri s-a încheiat cu recitalul folkistul Rareş Andrei Păuna, solistei Mariei Radu, şi al trupei rock „Claiming Apollo”. Sâmbătă şi duminică, pe scena de la Fălticeni au urcat cu spectacole pentru copii, tineret şi adulţi actorii Teatrului de copii şi tineret „Vasilache” – Botoşani şi ai Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani

Premiile „Draga Film Fest”

Categoria ficţiune liceeni

Marele premiu: „Paturi de Roşcovi”, regia Eduard Mureşan, pentru sensibilitatea realizării vizual – poetice, a universului adolescentin;

Categoria Scurt metraj ficţiune

Menţiune pentru abordarea experimentală: Remus Ilisie realizatorul filmului „The Creation of a Skeleton”;

Menţiune pentru imagine: Alexandru Guliga pentru scurt metrajul „Al cincilea pas”;

Menţiune pentru interpretare feminină: Ada Galeş din filmul „Know thy partner”;

Premiul „Inima Fălticeniului”a fost acordat filmului „Thank You For Your Teeth!”, regia George V Ganea şi Horia Cucută, pentru concept stilistic, candoarea realizării artistice şi oglindirea spiritului festivalului;

Marele Premiu:„Maria T”, regia Maria Drăgoi, pentru cel mai bun film.

Categoria Film documentar

Menţiune: Adrian Petrariu, realizatorul documentarului „Figura 84” pentru tema abordată;

Premiul special al juriuluipentru valoarea documentară şi imagine: „Călătorie în Himalaya - Expediţia Kangchenjunga 2022” realizat de Octavian Repede

Premiul „Inima Fălticeniului”: „Madre”, un film realizat de Marius Miron, pentru abordarea personală, emoţionantă a fenomenului migraţiei;

Marele Premiu: „The Sense of Light realizat” de Dragoş Zămosteanu;

Premiile FITT Birlic

Concurs de recitare şi monolog

Categoria 3 - 14 ani

Premiul special:Chifan Hristina pentru poezie, o fetiţie de 3 ani care i-a impresionat şi pe cei prezenti la spectacolul de gală prin recitarea poeziei „Întoarcerea ţăranului”, de Adrian Păunescu;

Menţiune specială: Gataș Prianca pentru monolog;

Premiul de orginalitate: Iosep Maria pentru monolog;

Categoria 15 - 20 ani - Poezie

Premiul II: Husar Medeea

Premiul I: Dobrotă Mira

Marele Premiu: Moraru Julia

Categoria 15 - 20 ani – Monolog

Menţiune specială: Robu Anastasia

Premiul III:Stănilă Antonina (Republica Moldova)

Premiul II: Şulea Adela

Premiul I: Călinescu Andreea

Marele Premiu: Moraru Julia

Premiile speciale ale juriului, Categoria teatru

Menţiune Rol principal feminin:Constantinescu Isabela

Menţiune Rol principal feminin:Sandu Roxana

Premiul I Rol principal feminin: Moraru Julia

Menţiune Rol principal masculin: Florea Nikolas

Premiul I Rol principal masculin: Dănilă Enzo

Premiul I Rol principal masculin: Prundeanu Dragoş

Premii trupe de teatru:

Menţiune: Trupa „Victory of Art” – Bucureşti pentru spectacolul „Proştii sub clar de lună”;

Premiul special al juriului: Trupa „Flori de mai” – Todireşti, judeţul Iaşi pentru spectacolul „Cuza-Vodă, palatul blestemat”;

Premiul Preşedintelui juriului: „Chaplin” – Bucureşti pentru spectacolul „Avarul”;

Premiul III: Trupa „Ghioceii” – Mingir (Basarabia) pentru spectacolul „Fata moşului cea cuminte”;

Premiul II: Trupa „Gong” – Roman pentru spectacolul „100 de rochii”;

Premiul I: „Teatrul 7” – Bucureşti pentru spectacolul „Biloxi Blues”

Premiul I: Trupa ”Umbre” – Bucureşti pentru spectacolul de teatru „Shylock”

Marele Premiu: Trupa „7” din Cluj-Napoca pentru spectacolul de teatru ,,Whiteroom”;

Premiul preşedintelui Asociaţiei „Fălticeni Cultural”: Cosmin Ştefan