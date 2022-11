”Some Like It Hot”, un proiect de jazz trio

Eveniment

Un nou eveniment organizat de Fundația Umanitară Eden în parteneriat cu Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava va avea loc joi, 24 noiembrie, începând cu ora 19, pe scena teatrului sucevean. Concertul, realizat în cadrul proiectului ”Some Like It Hot”, va aduce în fața auditoriului un trio de jazz și o călătorie muzicală realizată sub semnătura celor trei protagoniști, Ruxandra Zamfir- voce, Ciprian Parghel-contrabas și Puiu Pascu-pian.

Ruxandra Zamfir este cântăreață de jazz și blues, cu o activitate concertistică bogată. Pentru ea Some Like it Hot (Unora le place Jazzul #ro.) reprezintă mai mult decât titlul celebrului film în regia lui Billy Wilder. Este unul dintre filmele care i-au marcat adolescența, deschizându-i ochii și sufletul către lumea jazz-ului american din perioada interbelică. Iată de ce proiectul ei Some Like it Hot își propune să „funcționeze” ca un fel de mașinărie a timpului, cu ajutorul căreia să recreeze atmosfera exuberantă, liberă și parcă lipsită de griji, a peliculei. De altfel, în programul ce va fi prezentat la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, se vor regăsi o parte din cântecele de pe coloana sonoră a filmului. Ruxandra are la activ două producții discografice - „Being Green” (Green Records, 2008) și „Wild At Heart” (Fiver House Records, 2017).

Partenerii ei în această călătorie muzicală sunt pianistul Puiu Pascu și contrabasistul Ciprian Parghel.

Puiu Pascu este unul dintre cei mai cunoscuți pianiști de jazz din România. Frenezia şi plăcerea cu care cântă, armoniile şi ritmurile complexe, cât și originalitatea abordării pieselor îl transformă într-un artist–unicat în peisajul muzical românesc. Beneficiind de ureche muzicală absolută el a cântat alături de mulți instrumentiști de jazz, dintre care îi amintim pe Pedro Negrescu, Garbis Dedeian, Alex Man sau Virgil Popescu, cu care a colaborat și pentru realizarea momentelor muzicale din emisiunea săptămânală Garantat 100% , la televiziune. De-a lungul timpului el a acompaniat voci celebre ale jazz-ului românesc, precum Anca Parghel, Theodora Enache sau Maria Răducanu.

Sucevean ca origine, Ciprian Parghel este un contrabasist foarte apreciat în spațiul muzical românesc. Absolvent al Conservatorului Regal din Bruxelles cu „Premiul I cu Distincție”, el a participat în perioada petrecută în Belgia la work shop-ul Jazz Marlagne, cât și la viața muzicală de club din capital belgiană. Numele lui Ciprian Parghel a apărut pe afișele unor festivaluri importante de profil ca Jazz International Festival (Frammeries, Belgia), Brașov Jazz Internațional Festival, Gărâna Jazz International Festival sau Rimouski Jazz Festival din Canada. El a colaborat cu numeroși muzicieni de jazz, dintre care îi amintim pe Anca Parghel, Johnny Răducanu, Garbis Dedeian, Archie Sheep, Marius Pop, Bruno Castelucci sau Eric Legnini.