Eveniment

Până pe 28 august, municipiul Fălticeniul găzduieşte trei evenimente culturale organizate de Asociaţia Fălticeni Cultural: a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, a II-a ediţie a „Draga Film Fest” şi cea de-a IV-a ediţie a Festivalului „Fălticeni Folk”.

Aşa cum am aflat de la preotul Vasile-Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural, la festivalul de teatru participă nouă trupe de teatru formate din 120 de tineri liceeni şi studenţi din ţară şi străinătate, care au vârsta maximă de 25 de ani, la „Fălticeni Folk” vor evolua zece tineri interpreţi de muzică folk cu vârsta până în 30 de ani, iar la „Draga Film Fest” vor fi vizionate 30 de filme de scurt metraj şi filme documentare.

Deschiderea oficială a Festivalului „Birlic” a avut loc luni, 22 august, cu parada costumelor de teatru realizată de actorii de la Ateneul Naţional din Iaşi şi cei de la „Funny Art” Iaşi, şi o parte din tinerii actori din trupele participante la concurs.

De la ora 16,00, fălticenenii au putut asista la un „discurs spectacular despre semnificaţia şi importanţa credinţei, de orice fel, în lumea în care (încă) mai trăim”, realizat de actorul Claudiu Bleonţ, în cadrul spectacolului „Paracliserul” al Teatrului Dramaturgilor Români.

A fost „un recurs asumat, după puterile noastre, la smerenie, umilinţă şi stringenţa acestor calităţi în lume. Lume care, probabil, mai poate fi salvată şi prin – sau mai ales prin – acceptarea condiţiei actuale a Omului, aceea de animal înfrânt....”, după cum a precizat preotul Liviu Mihăilă.

După un concert rock „Scarlet Aura”, al doilea spectacol de teatru al zilei de luni, „Baltagul”, prezentat de Ateneul Naţional din Iaşi şi având o distribuţie impresionantă, a fost un bun prilej pentru locuitorii urbei de pe Şomuz de a se reîntâlni cu actriţa Maia Morgenstern, care a interpretat rolul principal.

Seara s-a încheiat cu filmul de prezentare al FITT BIRLIC în cadrul proiectului cultural „Redescoperă România”. Invitaţi de onoare: Diana Jipa (vioară) şi Ştefan Doniga (pian).

Actorul Claudiu Bleonţ, Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni

Evenimentele programate la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, Sala „Draga Olteanu Matei” şi în curtea interioară a Colegiului „Vasile Lovinescu” au continuat marţi când, de la ora 9,00, au intrat în concurs primele trei trupe de teatru: Teatrul Rădăuţi, Trupa „Ghioceii” din Mingir - Republica Moldova şi Trupa „Artsim” din Piatra Neamţ.

De la ora 12,00, Ateneul Naţional din Iaşi a prezentat spectacolul pentru copii „Cenuşăreasa”, după care participanţii la festival s-au întâlnit cu actriţa Anca Sigartău în cadrul unui Workshop despre actorie. După-amiază Teatrul din Stejar din Iaşi a prezentat spectacolul „Zelda Was Not From Around Here” în regia lui Ovidiu Ivan. Concursul „Fălticeni Folk”, a inclus spectacolele oferite de primii cinci concurenți şi un recital de excepţie Radu Graţianu şi Maria Gheorghiu.

De la ora 20:30, Ateneul Naţional din Iaşi a prezentat spectacolul „Amadeus” în regia lui Toma Enache, iubitorii teatrului reîntâlnindu-l în rolul lui Antonio Salieri pe Claudiu Bleonţ. La finalul spectacolului, primarul Gheorghe Cătălin Coman a oferit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni actorului Claudiu Bleonţ.

„Cu un talent dovedit în cei aproape 40 de ani de actorie, cu o plăcere de a juca pe care puţini o egalează, Claudiu Bleonţeste un actor cu personalitate, care trăieşte fiecare moment pe scenă, îşi iubeşte personajele, oferind acest exemplu partenerilor săi de scenă, dar şi celor care doresc să fie actori de cinema, lucru dovedit prin cele 30 de filme în care îl regăsim cu diverse roluri”, a motivat primarul Cătălin Coman decizia de a acorda cea mai înaltă distincţie a municipiului Fălticeni actorului Claudiu Bleonţ.

„Viaţă şi teatru, teatru şi viaţă”

Pentru miercuri, 24 august, Asociaţia Fălticeni Cultural ne propune, începând cu ora 9,00, vizionarea spectacolelor prezentate în concurs de alte trei trupe de teatru, de la ora 12,00, spectacolul pentru copii „Capra cu trei iezi” al Ateneului Naţional din Iaşi. De la ora 14,00, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” va avea loc lansarea cărţii „Constantin Dinulescu – Viaţă şi teatru, teatru şi viaţă”. Prezintă Ion Moldovan şi Nadia Fărcaş, invitaţi de onoare fiind titanul scenei româneşti, actorul Constantin Dinulescu, şi soţia sa, actriţa Carmen Ionescu. La ora 16,00, Teatrul din Stejar din Iaşi prezintă, la Sala „Draga Olteanu Matei”, spectacolul „Undeva, aproape” în regia lui Ovidiu Ivan. De la ora 18:30, iubitorii teatrului sunt invitaţi la spectacolul „Cum m-am lăsat de gândit”, din distribuţie făcând parte actorii Anca Sigartău şi Răzvan Krem Alexe, iar de la ora 20:30 - Ateneul Naţional din Iaşi va prezenta spectacolul „Ivan Turbincă”, regia Ion Sapdaru, în rolul lui Dumnezeu regăsindu-l pe actorul şi regizorul Vlad Rădescu.

150 de voluntari implicaţi în bunul mers al FITT Birlic

Preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural, preotul Liviu Mihăilă, ne-a mai spus că manifestările încep la ora 09.00 şi se încheie după miezul nopţii, intrarea este liberă, iar 150 de tineri voluntari de la colegiile „Nicu Gane”, „Vasile Lovinescu” şi „Mihai Băcescu” sunt permanent alături de trupele de teatru, de participanţii la „Draga Film Fest”, de invitaţi şi de musafiri şi de tot ceea ce este necesar ca aceste trei manifestări să se desfăşoare în condiţii cât mai bune.

Pentru ca fălticenenii şi nu numai să se bucure de şapte zile culturale în care teatrele invitate joacă 19 de piese, la care se adaugă alte 9 piese în concurs, să aibă parte de spectacole de muzică rock şi folk, să vizioneze scurt metraje şi documentare în cadrul „Draga Film Fest”, să participe la lansări de carte şi să se întâlnească cu actori cunoscuţi cum ar fi Claudiu Bleonţ, Anca Sigartău, Cezara Dafinescu, Dan Tudor, Axel Moustache, Maia Morgenstern, Radu Gheorghe a fost nevoie de sponsori şi parteneri. Principalii sponsori sunt Kaufland şi Dedeman. Lor li se adaugă, printre alţii, Trutzi, Metal Glass, Alevia, Visus Optik, Rogelya, Raitar, Killer, Plexi Met, Jidvei, Alma Clinic, Kaon, Cotnari, Aqua Carpatica, StarMet, CAR Învăţământ Fălticeni, Grapefruit, Misavan şi susţinătorii notar Apostol Bogdan, notar Dîmbu Bogdan Dumitru, Pâine “La Larisa” şi Florăria Ioana.

Parteneri principali sunt Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean Suceava, Ateneul Naţional din Iaşi, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, Asociaţia Culturală „Grigore Vasiliu Birlic”, Inspectoratul Şcolar Suceava, Centrul Naţional al Cinematografiei, Dacin Sara, Centrul Cultural Bucovina, Romfilatelia, Curtea Veche. Maşina Festivalului este oferită de Darex Auto, Primăria Fălticeni punând la dispoziţie, gratuit, spaţiile de desfăşurare a festivalului.

Monitorul de Suceava este partener media.