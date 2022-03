Caritabil

Asociaţia „Educaţie, Joc, Sens” din Fălticeni a lansat la începutul acestei săptămâni o licitaţie caritabilă pentru Ucraina – „A iubi e primăvară”. Licitaţia se desfăşoară online, pe pagina de facebook a asociaţiei, până duminică, 20 martie, ora 23.59.

„Pregăteam deja o expoziție, <Bucuriile primăverii>, pentru că ne este dor să revenim la normalitatea dinainte de pandemie. Dădusem zvon în școală că pregătim expoziție de pictură, grafică, desen, fotografie. Adunând desenele pentru expoziție, am văzut tot ce se întâmplă atât de aproape de noi și nu am putut rămâne indiferenți la lucrurile acestea și atunci am schimbat titlul și scopul expoziției pentru a dona bănuții pe care îi vom strânge copiilor refugiaților din Ucraina. Dacă la expoziția inițială copiii participau cu entuziasm și nu prea, pentru că o vedeau ca o temă data la școală, când au aflat că scopul expoziției este ajutorarea refugiaților foarte mulți copii s-au implicat.

Sunt peste 60 de lucrări oferite de 27 de elevi, șapte foști elevi, sunt făcute în tehnici diferite, fiecare copil a lucrat în tehnica care i se potrivește cel mai bine. Avem și fotografii. Sunt copii de toate vârstele, gimnaziu V – VIII, copii de liceu. Deja avem și lucrări licitate”, a precizat profesor de arte plastice la Colegiul „Nicu Gane”, Anca Șoldănescu.

Peste 60 de lucrări pot fi licitate până duminică, 20 martie

Alături de picturile elevilor fălticeneni şi-au oferit lucrări cunoscutul grafician şi caricaturist Doru Axinte, artist care a obţinut numeroase premii în ţară şi străinătate, Cristina Constantin, masterandă a Universității „Babeş-Bolyai”din Cluj, secţia Artă Sacră - Patrimoniu cultural, Florin Olariu, student la facultatea de Arhitectură Iaşi, Bianca Pavel, masterandă la Universitatea „Al. I. Cuza”, studenta Iliuţa Nichita, inginera Loredana Ignat, etc. O altă secţiune a licitaţiei conţine fotografii realizate de tineri fotografi din urbea de pe Şomuz.

„Vă invităm la o licitaţie online cu scop caritabil! Elevii inimoşi şi alţi colaboratori foarte talentaţi îşi donează lucrările pentru a le veni în ajutor refugiaţilor din Ucraina.

Lucrările sunt selectate de prof. Anca Şoldănescu, profesor de arte plastice la Colegiul Naţional <Nicu Gane> Fălticeni şi co-fondator al Asociaţiei <Educaţie, joc, sens>.

Mecanismul licitaţiei: Toate fotografiile cu lucrări sunt postate pe pagina de Facebook a asociaţiei şi conţin descrierea şi preţul de plecare a licitaţiei. Se declară câştigătoare persoana care a licitat suma cea mai mare pentru lucrarea respectivă, prin comentariu direct la fotografie (NU în cadrul postării sau albumului).

Dată închiderii licitaţiei este duminică, 20 martie 2022, ora 23.59. Detaliile privind locul de ridicare/ metoda de livrare a lucrărilor licitate vor fi stabilite individual, cu fiecare câştigător, lucrările putând fi livrate şi prin curier. Rugăm şi oferim seriozitate în cadrul licitaţiei! Vă mulţumim din suflet că ne sunteţi alături în acest demers. Fiecare share ajută!”, a anunţat Asociaţia „Educaţie, Joc, Sens”.