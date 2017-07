Versurile muzicienilor

A ieșit de sub tipar „Poezia care cântă”, antologia rock (prima de acest fel) care va fi lansată în acest weekend la Vatra Dornei, în cadrul evenimentului „Bucovina Acoustic Park”. Cartea, care va fi prezentată în Salonul Alb al Casei de Cultură „Platon Pardău” vineri, 7 iulie, la ora 18.30, cuprinde versuri semnate de Adrian Ardelean, Mihnea Blidariu, Andrei Crecan, Andrei Drăgușanul, Nick Făgădar, Ștefi M. Ganea, Octavian Horvath, Laura Andreea Mihăilă, Eugen Nuțescu-Oigăn, Vali Rauca și Doru Trăscău.

Așa cum scrie Ion Drăgușanul, coordonatorul proiectului, în textul introductiv intitulat „Poezia care cântă, o ultra-violență estetică”, „dintotdeauna și pentru totdeauna, poezia înseamnă cântec, deci o armonie universală și nicidecum o logoree sclerozată, precum ne-poezia ce sufocă, astăzi, inutil teascurile tipografice”. Așa că, versurile semnate de muzicienii de la Natif, Luna Amară, Toy Machines, Fior, Implant Pentru Refuz & Blazzaj, Gray Matters, Robin And The Backstabbers & Kumm & Moon Museum, Grimus, The Mono Jaks... se înfrățesc în premieră într-o carte, pe care cei care vor participa la eveniment vor putea obține autografele autorilor. „Poezia care cântă - accentuează Ion Drăgușanul - este aceea care îl determină pe muzician să devină poet, pentru că deslușirile dumnezeiești îl obligă la ritmicități armonioase de sunete, la inefabilul liric și la picturalul spectacolului scenic”.