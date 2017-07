Evoluţie

Echipa medicală a secţiei Urologie a Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a ajuns, astăzi, în situaţia de a efectua, cu excepţia transplantului renal, orice tip de intervenţie chirurgicală urologică. Întemeietorul secţiei, ”seniorul spitalului”, după cum l-a numit, ieri, dr. Mihai Ardeleanu, purtătorul de cuvânt al instituţiei, dr. Nicolae Dobromir a declarat, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, pe cele 35 paturi se internează anual peste 1.200 cazuri şi se efectuează peste 1.000 de intervenţii anual. Două treimi dintre acestea sunt endoscopice.

Dr. Dobromir a arătat că, în secţia condusă acum de dr. Nicolae Stoican, format în Clinica de Urologie “Th. Burghele”, venit la Suceava în anul 2008, mai lucrează dr. Alexei Filip, “şcolit în Clinica de Urologie Fundeni, angajat la Suceava din 2012 şi, din 2017, dr. Ionuţ Mircea Jurchis-Irimie, recrutat din Clinica de Urologie Cluj, unde s-a format sub îndrumarea prof. univ. dr. Mihai Lucan. ”Împreună cu dr. Filip şi dr. Stoican am efectuat primele cistectomii totale cu neovezică ileală şi nefrectomie radicală cu cavotomie pentru extragerea trombului tumoral”, a subliniat dr. Dobromir. De asemenea, din 2015 au fost efectuate peste 25 de intervenţii laparoscopice pentru varicocel, operaţii de chist renal – dr. Alexei Filip, intervenţii nefroscopice şi plasma-vaporizări – dr. Nicolae Stoican.

Doctorul Dobromir a vorbit cu mândrie despre anii de început ai carierei sale medicale la spitalul din Suceava, în noiembrie 1983, după stagiul de secundariat în Clinica de Urologie Fundeni. La acea vreme, în spital existau cinci saloane a câte trei paturi pentru cazurile urologice. În 1987, a apărut compartimentul de urologie, cu 18 paturi. Din 1994, ca secţie, Urologia a fost condusă de dr. Dobromir.

Activitatea medicală şi ştiinţifică a acestuia şi a echipei sale - organizarea şi participarea la congrese, coautor al Tratatului Naţional de Urologie, în 2009 alături de colegii din board-ul Asociaţiei Române de Urologie, au fost recunoscute cu acordarea Diplomei de excelenţă a Academiei de Știinţe Medicale şi a Ordinului “Meritul Sanitar în grad de Cavaler”, în 2008. De asemenea, volumul ”File din istoria urologiei româneşti. 108 ani”, apărută în acest an la Editura Universitară Carol Davila, sub semnătura academicianului Ioanel Sinescu şi a prof. dr. Viorel Tode, are un capitol dedicat urologiei sucevene, scris de dr. Nicolae Dobromir. Aici medicul sucevean spune povestea secţiei şi aminteşte eforturile constante făcute de instituţia medicală, pentru dezvoltare şi dotare, care au făcut ca astăzi spitalul din Suceava să fie cel puţin la acelaşi nivel cu serviciile urologice din ţară şi chiar cu unele spitale clinice. În ultimii ani, urologia a fost dotată cu o linie completă de laparoscopie 3D, linie de nefroscopie Stortz, o nouă sală de operaţie cu instrumentar şi aparatură ultramodernă, ecograf 4D.