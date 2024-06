Trei cadre didactice ale Colegiului Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava (prof. Silvia Chifan, prof. Loredana Irimiciuc și prof. Cristina Macovei) și 6 elevi (Bolohan Andreea, Coca Ciprian, Coștiug Petruța, Ghincul Denis, Lazurcă Ioannis, Rubanei Petronela) au participat în perioada 13-17 mai la activitățile din cadrul proiectului Erasmus+ „SEN (Stronger Through Education for de Needs of our) Students”, care a avut loc în regiunea Seixal-Amora din Portugalia. Acțiunea a avut loc în parteneriat cu școli din Norvegia, Italia, Franța, Turcia.

Proiectul se adresează în primul rând elevilor cu nevoi speciale de învățare (CES), dar și cadrelor didactice care trebuie să gestioneze optim situații în care sunt implicați astfel de elevi, totodată propunând activități de învățare specifice. De asemenea, proiectul vizează dezvoltarea strategiilor de promovare a incluziunii și a unui mediu prietenos în școală, în scopul prevenirii abandonului școlar pentru elevii cu nevoi speciale din toate școlile partenere.

Programul activităților de învățare a cuprins ateliere de lucru, jocuri, prezentări și lecții interactive. Elevii și cadrele didactice au asistat la activități care au inclus dansul recreativ de acceptare, prin diverse forme de manifestare, ateliere de gătit, pictat, jocuri de incluziune și de stimulare a stimei de sine, lecții demonstrative pentru învățarea limbajului specific persoanelor surdo-mute. Acceptarea și incluziunea persoanelor cu deficiențe a fost demonstrată și prin mărturia unui cadru didactic din școala parteneră, el însuși imobilizat într-un scaun cu rotile, care a prezentat reabilitarea și problemele cu care se confruntă zi de zi.

Mobilitatea a inclus, pe lângă partea de activități de învățare, și vizite culturale în mai multe regiuni ale Lisabonei: Cascais, Sintra, Arrabida.

De-a lungul timpului, oportunitățile participării în parteneriatele internaționale au prilejuit îmbunătățirea strategiilor didactice, promovarea imaginii școlii, prin asigurarea unui mediu colaborativ, prietenos și prin facilitarea activităților didactice.