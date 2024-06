Audit pentru saudit

Startul EURO 2024 se dă în seara asta, la ora 22, cinstea meciului de deschidere având-o ca de obicei țara gazdă, Germania, care va întâlni Scoția. Vă dați seama câtă bere va curge în Bavaria, la Muenchen! Sper doar ca asta să nu însemne și violență între suporteri. La precedentul turneu final găzduit de Germania, CM 2006, au fost destule ciocniri între suporteri, precum și cu forțele de ordine. Ne-a rămas de atunci amintirea celebrului cap în piept ”oferit” de Zidane lui Materazzi în finală. Și tot finală europeană vom avea și acum, mai este fix o lună până când vom afla cine se va înfrunta la Berlin. Dar haideți să vedem care sunt favoritele. Intuitiv, le știm, dar interesantă e ordinea în care sunt așezate de către bookmakeri. Mai întâi, să vă reamintesc ceva foarte important, mai ales din punctul nostru de vedere: din cele 6 grupe de câte 4 echipe merg în optimi primele două locuri, dar și cele mai bune 4 locuri 3! Practic, este o replică a sistemului de campionat mondial din 1990 și 1994, dar noi n-am avut nevoie atunci să ne calificăm pe scară, adică de pe locul 3. Prima dată am mers în optimi de pe locul 2, iar la următorul am câștigat grupa. Ei, dar acum se schimbă daravela. Această ușă spre scara de serviciu ne-ar permite să mergem mai departe și cu o victorie. N-aș putea spune cu cine, ar putea fi cu cine nici nu gândești. Desigur, o victorie nu e neapărat suficientă, dar cu puțin noroc om găsi două mai fraiere ca noi.

Revenind la favorite, constat în primul rând că gazdele, adică Panzerele, sunt cotate cu șansa a treia, după Anglia și Franța, aflate la egalitate. E momentul să vă spun și că voi ține cu Anglia, poate că e momentul ca națiunea care ne-a dat fotbalul să câștige și ea un prim trofeu european. Interesant, urmează Portugalia și abia apoi Spania sau Italia. Aceasta din urmă este campioana în exercițiu și totuși are cota 15 la a-și apăra trofeul! Greu de acceptat pentru Il Calcio, dar reflectă realitatea. Ca punct principal de interes menționez prezența lui Ronaldo, la 39 de ani și la al 6-lea Euro consecutiv! Acum 20 de ani juca finala cu Grecia pe teren lusitan, dar s-a petrecut atunci cea mai mare surpriză din istoria competiției. Sunt însă curios să văd cât de competitiv a rămas Ronaldo după un an și jumătate în campionatul saudit.