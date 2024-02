Prima întâlnire din acest an, din cadrul parteneriatului dintre cercurile de Redacție Presă/RadioTV și cel de Cenaclu literar/Teatru

Prima întâlnire din acest an, din cadrul parteneriatului dintre cercurile de Redacție Presă/RadioTV și cel de Cenaclu literar/Teatru, intitulat ,,Mai buni Împreună”, l-a avut ca invitat pe dl comisar-șef de poliție Ionuț Epureanu.

Ni s-au alăturat elevi de la cercurile de Pictură, Jurnalism, Ecoturism – Meteorologie. Chiar de Ziua nonviolenței în școli (30 ianuarie), am ales să dialogăm pe tema Campaniei de prevenire a violenței RESPECT. Am ținut cont de faptul că în perioada 29 ianuarie – 3 februarie 2024 se desfășoară Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar – Campania R.E.S.P.E.C.T. Aceasta a fost inițiată în 2015, de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, coordonator inspector școlar prof. Vîntur Tatiana.

Entuziasmul, surpriza, curiozitatea ne-au însoțit în demersul nostru de a afla lucruri noi și de a împărtăși experiențe, trăiri plăcute sau mai puțin plăcute. Domnul comisar Ionuț Epureanu ne-a lansat provocări pornind de la componentele campaniei: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță. Jocul, ca formă educativă, ne-a ajutat și ne-a asigurat gradul maxim de socializare cu efect direct, pozitiv și distractiv. Sub îndrumarea invitatului nostru, am enumerat termeni pentru NON-violență și Violență și am încercat să identificăm modalitățile de rezolvare a conflictelor, importanța comunicării non-violente, dezvoltarea și aplicarea abilităților de relaționare. „Responsabilitate înseamnă să mă trezesc, să merg la școală, să îmi fac temele, să mă port respectuos, Educația îmi definește comportamentul; Siguranță simt atunci când părinții îmi sunt alături, iar Prevenția o identific în vorbele mamei: - Ai grijă să...!”

Emoțiile ne-au copleșit, am înțeles că e firesc să le experimentăm atât pe cele bune, pozitive, cât și pe cele negative. Pornind de la „Căută respectul, nu atenția! Durează mai mult” (Ziad K. Abdelnour), am încercat să explicăm împreună copiilor despre importanța comunicării pentru oricine, aceasta fiind esențială. Persoanele care comunică bine au un grad mai mare de încredere în sine, sunt mai puțin vulnerabile în fața celorlalți. A fost o întâlnire de și pentru „inimă și minte”, cu consecințe benefice pe termen lung. Mulțumim domnului Ionuț Epureanu pentru prezență și bunele sfaturi!

Profesor coordonator Mihaela Buculei, cercul Redacție, Presă/Radio TV

Profesor coordonator Alina Șandru, cercul Cenaclu Literar și Teatru