Vineri, 10 noiembrie a.c., la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au desfășurat activitățile Cercului pedagogic al coordonatorilor comisiilor diriginților de liceu – clasa a XI-a.

Directorul colegiului, Dan Popescu, a subliniat în alocuțiunea sa faptul că activitățile educative nonformale sunt importante în formarea gândirii critice a adolescenților, iar directorul adjunct, Gabriel Hacman, a arătat că istoria și tradiția liceului sucevean se reflectă în educația ștefaniștilor care sunt preocupați de știință și tehnică, de cunoașterea de tip umanist, de artă și cultură în general.

Momentele artistice au fost coordonate de preot profesor Lucian Tablan-Popescu. Elevele Ilinca Agheniței, Medeea Bichir și Alexia Mitrofan au interpretat la vioară și pian fragmente muzicale, iar Corala de fete „Ciprian Porumbescu”, care în luna septembrie s-a întors cu 2 medalii de argint de la competiția din Italia, a încântat audiența cu un miniconcert.

Ilustrare a colaborării eficiente a elevilor cu profesorii lor coordonatori, activitățile cluburilor ce funcționează în cadrul colegiuluiau fost urmărite în scurte filme de prezentare (Clubul Royal Engineers – prof. Carmen Amorăriței, Clubul Asociația Sportivă CNSCM – prof. Adriana și Adrian Cojocaru și celde gaming – prof. Daniela și Ovidiu Marcu)sau evidențiate ca momente distincte în cadrul Cercului.

Clubul de dezbateri academice,coordonat de profesorii Gabriel Hacman, Andreea Șandru și Daniel Rusu, a prezentat meciul cu moțiunea „AP ar încuraja tinerii români să se informeze de la creatorii de conținut decât de la o sursă independentă de știri” (echipele au fost formate din eleviiElena Lucasevici, Andrei Voloșin, Ariadna Cornilă, Timea Irimescu, Diana Ciopei, Maia Crețu).Trupa de teatru Pi, coordonată de prof. Iulia Murariu, a susținut spectacolul „Avioane de hârtie”, o adaptare după Elise Wilk. Beneficiind de suportul actorului Cătălin Ștefan Mândru, elevii Fabian Stanciuc, Cristina Lucan, Larisa Babalean, Laura Nestor, Maria Biliuță și Dimitrie Ierimie au spus povestea unor adolescenți preocupați de a arăta cine sunt ei cu adevărat. Expoziția de măști pictate, realizată de elevii coordonați de prof. Adrian Frâncu, a oferit un răspuns artistic problematicii activității: „Personalități, modele, influenceri – impact și atitudini”.

Lecțiile demonstrative susținute de profesorii Andreea Șandru și Sorin Tănase au pus în lumină dorința de a oferi elevilor modele de conduită etică, dar și opțiunea elevilor de a-și contura identitatea prin acțiuni proprii. PsihologulSimona Maria Sava a explicat elevilor cât de importantă este scala valorilor în viețile lor, cât de relevante sunt reperele în configurarea personalității și a caracterului. De asemenea, conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi le-a vorbit profesorilor despre importanța dezvoltării competențelor socio-emoționale ale elevilor prin programe de intervenție.

Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru educație permanentă în cadrul IȘJ Suceava și coordonator al revistei „Barometrul reușitei școlare”, a prezentat volumul cu nr. 50, care oferă suport educațional, repere metodologice pentru Consiliere și orientare, la clasa XI-a, liceu.

Workshopurile susținute de profesorii Loredana Epure, Mara Moroșan, Bogdan Dranca, Alina Juravle-Lucescu și Carmen Bocăneț s-au constituit în exemple utile pentru didactica disciplinei Consiliere și orientare, iar profesorii Alina Juravle-Lucescu și Sorin Tănase au prezentat modele de activități din cadrul cursului Effective coaching for teachers and importance of extracurricular activities, mobilitatea 2 din proiectul ERASMUS+ „Formarea profesorilor pentru școala viitorului de tip digital”, proiect inițiat și coordonat de profesorul Carmen Amorăriței.

Reușita activității, încheiate în acordurile sunetelor de chitară ale elevilor coordonați de prof. Carmen Amorăriței, s-a datorat colaborării elevilor și profesorilor Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, care au făcut vizibile proiecte educative valoroase.