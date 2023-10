De la Vicovu de Sus

Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, coordonat de prof. Vasile Schipor, transmite un mesaj de aleasă prețuire și nespusă recunoștință către Arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, la ceas aniversar.

Ce are numai Ierusalimul nostru, cel românesc, scumpa și Sfânta Mănăstire Putna? Printre multele figuri blânde de călugări și viețile lor tihnite, fiecare fiind un punct de reper pentru credincioși, se găsește, după o barbă acum albă, însă până și ea plină de curăție, un chip ce în timp s-a făcut una cu sufletul celui ce-l poartă. Blajin și plin de bucurie, pur și pașnic, plin de cuviință și nesfielnic la lacrimi, zâmbete și sclipiri surâzătoare ale ochilor, regăsim, îngrijindu-se de Sufletul Putnei și de sufletele ce trec poarta Mănăstirii, pe părintele nostru stareț iubit, Arhimandritul Melchisedec Velnic. Cu un suflet a cărui esență este dragostea de Hristos și care vede în fiecare pe Hristos, deci înzestrat cu dragoste pentru toți, părintele se îngrijește de el-îngrijindu-i pe ceilalți și își caută mântuirea în mântuirea celorlalți.

Așa cum îl cunoaștem și cum îl aflăm și îl regăsim de fiecare dată când îl întâlnim, părintele stareț este un om al oamenilor, care trăiește pentru, prin și alături de oameni. Însă, mai cu seamă, este un om al nostru, al tinerilor. Un om care alege să răspundă și să se îngrijească de sufletele fragede, confuze și pline de întrebări și încercări ale tinerilor, numindu-i pe aceștia din urmă copiii lui și considerând de datoria lui să vadă de ei. De aici și îndrăzneala noastră de a-l numi al nostru- părinte duhovnicesc, sprijin, model și călăuzitor și a noastră nemărginită binecuvântare de la Dumnezeu.

Având în grija sa obștea Mănăstirii Putna, cu toate sufletele ei, și îndeplinind, totodată, rolul de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, părintele Melchisedec găsește totuși timp și răgaz pentru a ne fi, de fiecare dată când este nevoie, chemare spre mântuire și rugăciune, cale de ieșire din deznădăjduire și mărturie vie de dragoste și credință în Hristos. Pentru noi, tinerii creștini, chipul blând și îmbrăcat în bucurie, vorba plină de iubire și spre luminarea sufletului și binecuvântarea ce revarsă căldură și mângâiere sunt doar câteva dintre darurile pe care le primim, de fiecare dată, de la bunul părinte stareț. Fiind mereu alături de tineri și pentru tineri, părintele nu ezită să își ofere ajutorul, sprijinul și implicarea în activitățile noastre. Mereu curios și deschis spre ce se poate face și cu o mare dorință de a atrage tineretul spre Biserica lui Hristos, de-a lungul timpului, părintele stareț a oferit binecuvântare și a inițiat numeroase tabere, conferințe și alte activități sub streașina Mănăstirii Putna, adunând laolaltă tineri din toate colțurile. Iar pentru noi, oștenii Sfântului Ștefan, părintele stareț ne este suflu și putere, exemplu de dăruire și jertfă și, alături de mănăstirea pe care o păstorește, brațele dulci și pline de dragoste care ne cuprind neîncetat.

În cinstea Sfinției Sale, cu ocazia zile sale de naștere, am simțit nevoia de a ne exprima recunoștința pe care o purtăm, atât noi, cât fiecare tânăr care îl cunoaște, față de părintele nostru duhovnicesc, Arhimandritul Melchisedec Velnic. Drept urmare, oștenii i-au transmis părintelui gândurile lor, gânduri mărturisite la ceas de sărbătoare, dar prezente veșnic în noi.

O parte dintre acestea:

„Dragoste și recunoștință. Acestea sunt cuvintele care exprimă cel mai bine ceea ce simt. Dragoste pentru bunătatea sufletului dumneavoastră, pentru învățăturile minunate și pline de însemnătate și pentru nădejdea și liniștea pe care mă faceți să le simt de atâtea ori. Recunoștință pentru tot ce faceți zi de zi și recunoștință pentru tot ajutorul acordat mie și colegilor mei din Grupul vocal-tradițional “Ai lui Ștefan, noi oșteni”. Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere vă urez un sincer la mulți ani! Vă doresc multă sănătate, liniște și dragoste! Mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni-l oferiți mereu și pentru că sunteți un model de viață frumoasă trăită alături de Dumnezeu !” (Burciu Nicoleta- Alina)

„Ce frumos lucrează Dumnezeu prin oameni si cred cu tărie ca El va trimis pe dumneavoastră pentru a fi meșteșugarul ce șlefuiește sufletele noastre. Va mulțumim, va prețuim si va purtam in rugăciune! Mă rog lui Dumnezeu sa va tina mulți ani sănătoși alături de noi si sa va răsplătească înzecit in Împărăția Cerurilor pentru tot binele pe care îl faceți pentru noi !” (Ionesi Ana-Maria)

„La mulți ani plini de bucurie, sănătate, dăruire și împlinire in toate. Vă mulțumim pentru toată susținerea si grija acordată. Vă purtăm in suflet mereu!” (Maria Chira)

„Întru mulți ani rodnici, plini de folos și de dragoste, părinte stareț! Vă mulțumesc și, de bună seamă, vă mulțumim cu toții, pentru îndrumare, sprijin și iubire, pentru răbdare și pentru rugăciune! Slavă Bunului Dumnezeu pentru că vă avem alături!” (Maloș Maria)

„Nemărginită prețuire și recunoștință, părintelui stareț Melchisedec Velnic. Părinte drag cu multă grijă, ce nu contenește să ne aducă aminte de fiecare dată că: «Un adevărat creștin se silește» și «Un tânăr nu are timp să se plictisească» .

Am crescut sub streașina Mănăstirii Putna, sub ocrotirea părintelui stareț, ce ne-a fost și ne este alinare, povață bună, zâmbet cald și îmbrățișare culeasă din Înaltul Cerului.

Să-i dăruiască Dumnezeu atât de multe bucurii duhovnicești, pe cât de mulți tineri i-a apropiat de Hristos, pentru că părintele ne este nouă, tinerilor, punte de urcare către Tatăl Ceresc.

Mulțumim părintelui pentru rugăciunile stăruitoare, vorbele pline de duh, privirea blândă, încrederea acordată, dragostea fără cusur și pentru că ne este stâlp de întărire în tinerețile noastre.” (Bodale Maria)