Proiectele Erasmus+ de tip KA1 dau posibilitate cadrelor didactice și elevilor să urmeze cursuri și să viziteze școli europene, în scopul de a studia alte sisteme de învățământ, de a învăța metode interesante, de a afla lucruri despre cultura altor țări.

Trei cadre didactice și 12 elevi de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava au vizitat în perioada 27 februarie – 7 martie 2023 o școală gimnazială din Santa Cruz de Tenerife, Spania, C.E.I.P. Tagoror.

O școală mică, dar extrem de interesantă, cu oameni care se comportă ca o familie. Și, bineînțeles, insula, care pare că e din altă lume. Impresiile au fost foarte puternice.

ANASTASIA AXENTE, clasa a 8-a: ”Profesorii reușesc să includă elemente interactive în lecțiile lor, insuflându-le copiilor bucuria de a veni la școală, precum jocuri pe tablele digitale la geografie, învățarea celor mai populare cântece la engleză sau exersarea pe instrumente profesionale la muzică!”

IUSTIN REBENCIUC, clasa a 8-a: ”Am învățat că lumea e o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină din ea. Au fost clipe minunate, trăite cu oameni de care m-am atașat profund și pe care-i voi păstra mereu în amintire. A fost o interacțiune extraordinară între noi, o aventură care mi-a marcat existența”.

ALEXIA DOROBĂȚ, clasa a 7-a: ”În școală există o sală de clasă specială pentru copiii cu dizabilități, necesară pentru a putea fi integrați în colectivitate și societate. Am petrecut 10 zile alături de copii cu care am format noi prietenii și profesori nemaipomeniți, cărora le mulțumesc.”

ALEXANDRU UNGUREANU, clasa a 8-a: ”Un aspect notabil al sistemului de învățământ spaniol este utilizarea tehnologiei în sălile de clasă. Guvernul investește masiv în tehnologia educației, iar școlile folosesc instrumente tehnologice, cum ar fi table interactive, tablete și computere, pentru a face învățarea mai atractivă și mai eficientă.”

IULIA SANDU, clasa a 8-a: ”O diferență dintre sistemul nostru de învățământ și al lor se observă din prima clipă: respectul pentru titulatura de profesor și vârstă de la noi este transformat într-o prietenie bazată pe încredere și respect la ei.”

RĂZVAN POPA, clasa a 8-a: ”Am putut compara sistemul nostru de învățământ cu al lor, care se bazează mai mult pe înțelegerea celor predate și nu doar să fie ca un robot, să rețină lecțiile și să le reproducă. În fiecare zi elevii aveau ceva nou de făcut, iar profesorii țineau lecțiile astfel încât să fim și noi implicați, de la cântat până la concursuri Kahoot cu premii.”

Pentru cele 3 cadre didactice care au participat, Georgeta Cîmpan, Iuliana Mihalache și Ionuț Beligan, nu a fost simplu deoarece au realizat o selecție, la care s-au prezentat aproximativ 90 de elevi ai școlii, apoi acte, drumul, probleme de sănătate... am fost ca părinții lor timp de 10 zile. O responsabilitate imensă, dar pe care am reușit să o ducem la capăt cu bine. Cât despre sistemul lor de învățământ, ce să zicem? Au zis copiii pentru noi: VREM ȘI NOI! Ne-am întors cu un gust amar... Noroc că după-amiaza am avut timp să vizităm insula!

În concluzie, am aflat o mulțime de lucruri despre sistemul lor de învățământ, despre ei personal, adică obiectivele pe care ni le-am propus le-am atins. Bonus: o lume complet diferită de a noastră, cu priveliști ca de pe Marte, cu plante necunoscute, carnaval, o lume plină de viață și de zâmbete.