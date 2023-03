Acum vreo săptămână, când am auzit primele ştiri în legătură cu acuzaţiile de corupţie aduse echipei de fotbal FC Barcelona, mi-am spus că parcă prea e groasă, fiindcă presupusa mituire a şefului arbitrilor spanioli (ăla e chiar spaniol din Spania, nu grec din Grecia, caşeful arbitrilor din... România, de unde concluzia că la noi nu poate fi vorba de corupţie, ştiut fiind că naţie mai cinstită decât aia grecească, mai rar pe faţa pământului!), derulată pe parcursul mai multor ani, nu a ajuns la sumele colosale pe care mi le-am imaginat în primul moment. De aici, ideea care mi-a încolţit: n-o fi vorba de vreun complot al altor forţe din Primera Division, cu scopul de a mai diminua din elanul echipei ăsteia care din nou defilează prin campionat caîn vremurile lui Pep Guardiola? Apoi, cu cât ne-au parvenit mai multe detalii, cu atât... ne-am lămurit mai puţin! Pe principiul că "nu iese fum fără foc", am ajuns să cred că da, se poate mitui cu sume modice, de câteva sute de mii pe an, dacă tărăşenia se întinde pe decenii! Fiindcă acum, după ce anchetas-a adâncit, aflăm că se pune problema nu doar a excluderii din campionatul actual a echipei, ci retragerea tuturor trofeelor câştigate în perioada 2001 - 2018! Fraţi români, să ne fi bătut încântătorul fotbal spaniol până şi la capitolul corupţie!? Să fi beneficiat FC Barcelona timp de aproape două decenii de arbitraje mânjite? Să fi fost hoţii lor mai dibaci decât hoţii noştri? Nu ştim nimic sigur în acest moment, dar dacă ceea ce a isterizat întreaga planetă fotbalistică, oribilul antijoc numit "tiki-taka" (de la care i s-a tras porecla de "geniu al tacticii" distrugătorului fotbalului mondial, numitul Pep Guardiola) a fost şi produsul fluieratului pe șpagă, atunci daţi-mi voie să fiu fericit că de 65 de ani ţin doar cu Real, inclusiv când, fără șpagă, a luat 4 goluri în Copa del Rey de la Alcorcon!