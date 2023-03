Legislație mai clară

Vechile discuții legate de cum se circulă în sensurile giratorii și cine are prioritate în funcție de banda pe care se încadrează ar trebui să fie lămurite în urma unor noi modificări aduse în legislația rutieră. Nu sunt neapărat mari noutăți, ci o interpretare legală mai clară, ori măcar asta se dorește.

”Știi cum se circulă în sensul giratoriu?

Nu mai poți să ieși direct de pe banda a 2-a sau a 3-a a sensului giratoriului și să le tai fața celor de pe celelalte benzi, iar dacă vrei să faci această manevră trebuie să îți semnalizezi intenția, să te asiguri că poți face asta fără să pui în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Vechea practică nu mai este valabilă conform ultimelor modificări! Conduceți prudent!”, transmite Poliția Română într-o postare pe facebook care a fost extrem de comentată.

Așadar, asta înseamnă că atunci când intrăm în sens giratoriu trebuie să alegem banda cea mai apropiată direcției în care circulăm, iar în cazul în care nu o facem la timp trebuie să semnalizăm și să ne asigurăm atent înainte de a face o manevră care trece peste o altă bandă din sensul giratoriu.

Mai clar, orice manevră prin care trecem pe altă bandă din sens trebuie făcută după asigurare și acordare de prioritate. Pentru fluidizarea circulației cel mai logic și firesc este ca încadrarea să se facă din timp pe banda cea mai apropiată de direcția spre care ne îndreptăm.

Cunoscutul polițist Marian Godină a arătat că timp de 11 ani, cât a lucrat la Poliție Rutieră, a aplicat exact regula care acum e literă de lege:

”Am lucrat 11 ani la Poliția Rutieră, timp în care am soluționat toate tamponările de acest fel, și nu au fost deloc puține, sancționându-l pe cel care ieșea din sens direct de pe banda a doua sau a treia fărăsăse asigure. De altfel, am și avut o postare prin 2016 în care explicam de ce e vinovat cel care iese din sens și taie benzile fărăsăse asigure, dar au fost unii pe atunci, chiar și polițiști, care mi-au sărit în cap cănu am dreptate.

Așadar, "vechea practică" nu a fost niciodată corectă, doar pentru cei care nu doreau să înțeleagăîn niciun fel cănu au dreptate. Sper căacum s-au lămurit”, a explicatMarian Godină.

Situația a fost atât de ambiguă încât până și polițiștii rutieri au soluționat diferit tamponările din sensurile giratorii, astfel că de multe ori s-a ajuns la acțiuni în instanță și procese care nu au avut nici ele decizii unitare.