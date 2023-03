Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, coordonator al unui proiectul Erasmus +

Cadre didactice și elevi ai Colegiului Tehnic „Al. I. Cuza” din municipiul Suceava, în perioada 27 februarie - 3 martie 2023, au organizat și desfășurat activități de învățare și activități culturale în cadrul proiectului Erasmus + Stronger through Education for the Needs of our Students,. Acțiunea a avut loc în parteneriat cu instituții de învățământ din Norvegia, Franța, Portugalia, Turcia și Italia.

Obiectivele proiectului se adresează în egală măsură atât cadrelor didactice, cât și elevilor cu nevoi speciale de învățare. Proiectul vizează dezvoltarea de noi strategii de promovare a incluziunii și a unui mediu prietenos în școală pentru a preveni abandonul școlar pentru elevii cu nevoi speciale, iar pentru cadrele didactice beneficiare dobândirea de strategii moderne de predare pentru a stimula motivația pentru învățare a elevilor cu nevoi speciale din toate școlile partenere. Mobilitatea „Skilled teachers, motivated students”, desfășurată la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, a avutca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză, promovarea dialogului intercultural în mediul școlar. Programul activităților de învățare a cuprins prezentări realizate de instituțiile partenere a unor strategii și metode de predare eficiente, utilizate la clasele unde învață elevi cu nevoi speciale și ateliere de lucru desfășurate în colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Suceava. De-a lungul timpului, parteneriatele internaționale au crescut prestigiul unității școlare, imaginea acesteia fiind promovată la nivelul comunității locale, prin asigurarea egalității de șanse, a unui mediu colaborativ, aspect concretizat prin rezultatele deosebite obținute de elevii instituției noastre.