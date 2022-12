Colţul cititorului

Un grup format din patru elevi și doi profesori de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava a participat, în perioada 21-25 noiembrie, în cea de-a doua mobilitate a proiectului de parteneriat strategic Erasmus + ”Digitally ready generation for the labour market” (numărul de referință 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917) în Sakarya, Turcia. Proiectul are ca scop dezvoltarea de abilități și competențe digitale în rândul elevilor.

Elevii Riana Maria David, Sarah Ioana Albu (clasa a X-a), Ariana Karina Iacob și Jitariu Lavinia Domnica (clasa a XII-a), alături de profesoarele Ghervan Oana Emilia și Griga Anca, au luat parte la activități ce au urmărit integrarea elevilor, colaborarea, adaptarea la nou, gestionarea situațiilor noi și lucrul în echipă.

Obiectivul schimbului de experiență între elevii turci, români și spanioli a urmărit nu doar dezvoltarea abilităților din era digitală, ci și îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză, dobândirea de noi cunoștințe culturale și formarea de relații interumane. Proiectul se desfășoară în perioada 1 aprilie 2022- 30 iunie 2023 și este coordonat la nivelul instituției de învățământ de profesoara Monica Petruța Arotăriței și de Alexandra Veronica Bejinaru, directoarea colegiului. Următoarea mobilitate va avea loc în luna martie în Rize, Turcia.