În perioada 23 - 30 octombrie 7 cadre didactice de la Liceul Teoretic Filadelfia au participat în Tenerife la activități în cadrul proiectului ERASMUS K1 coordonat de director, profesor Nichifor Magdalena Gabriela care a avut ca obiective:

1. Educație digitală -Dezvoltarea competențelor digitale prin utilizarea eficientă a noilor tehnologii și creșterea gradului de integrare a resurselor digitale în activitățile didactice.

2. Dezvoltarea competențelor profesorilor de gimnaziu și liceu în vederea formării gândirii critice și creative la elevi, folosind metode inovative, centrate pe elev.

3. Multiculturalitatea.

4. Îmbunătățirea vieții și a viitorului tuturor copiilor prin învățare socio-emoțională.

Cadrele didactice au participat la trei cursuri:

Online School ICT

Harmony and Learning

Outdoor education

Cursul Online School ne-a permis să ne îmbunătățim abilitățile în domeniul IT și ne-a deschis calea către o familiarizare cu noile tehnologii, soluții web și aplicații, toate cu scopul de a susține procesul educațional. De asemenea, ne-a ajutat să folosim marele dușman al elevilor, social media, ca o armă în cadrul orelor de școală. Participanții au dobândit o nouă perspectivă asupra instrumentelor IT și au învățat cum să le integreze în mod inedit în procesul de predare-învățare-evaluare, au aflat despre noile concepții e-learning și au descoperit platforme inedite, ce pot transforma orele online, predarea sau evaluarea în instrumente plăcute, interesante, stârnind deopotrivă curiozitatea elevilor și implicarea profesorilor.

La cursul Harmony and Learning am aflat căînvățarea prin colaborare este o unealtă indispensabilă pentru motivarea și stimularea elevilor, precum și pentru atingerea obiectivelor propuse,dar cănu este deloc simplu să îi convingi pe copii să lucreze împreună. Totul se rezolvă prin răbdare, perspicacitate și consecvență. Am experimentat cum să alungăm rigiditatea și frunțile încrețite, astfel încât elevii să nu se plictisească la ore, iar noi să ne atingem obiectivele propuse.S-a pus accent pe voie bună și stare de bine în actul educației. Într-o astfel de atmosferă elevii pot fi ei înșiși, se pot dezvolta armonios, fără teama de a fi judecați.Ținta noastră e ca elevii să participe activ și noi să desfășuram ore de succes.

Outdoor education sau educația în aer liber se referă la activități organizate care au loc într-o varietate de moduri predominant în aer liber. „Educația în afara clasei” descrie învățarea curriculum-ului școlar, altfel decât cu o clasă de elevi care stau într-o cameră cu un profesor și cărți. Este un concept care se bucură în prezent de o revigorare datorită recunoașterii beneficiilor stilului mai activ. Dintre obiectivele educației în aer liber s-au amintit :

îmbunătățirea dezvoltării personale și sociale;

dezvoltarea unei relații mai profunde cu natura;

creșterea calității educației prin experiențe de predare și învățare mai bune.

Am aflat că țările nordice (Finlanda, Islanda și Norvegia) au o tradiție culturală de educație în aer liber care este stipulată în documentele oficiale. Educația în aer liber este inclusă în programele naționale de educație timpurie și învățământul obligatoriu, precum și în programele de formare a cadrelor didactice. Structura educației timpurii în aceste țări oferă 2-3 ore pe zi pentru activități în aer liber. Deși în ultimii ani tot mai multe studii științifice demonstrează beneficiile activităților educaționale în aer liber asupra dezvoltării armonioase a copiilor, în România educația în aer liber nu se practică suficient și chiar este mai puțin promovată.

În ceea ce privește stilul de viață al copiilor, dependența lor de dispozitivele electronice îi determină să petreacă din ce în ce mai mult timp în interior, în fața ecranelor, în loc să iasă, să se joace și să-și petreacă timpul într-un mod activ. Ca spații de învățare în aer liber, se pot folosi curțile școlilor, parcurile, muzeele în aer liber, siturile istorice și culturale și chiar pădurile. Cercetările au arătat că joaca și activitățile în aer liber oferă multiple beneficii în dezvoltarea copiilor cu efecte valoroase asupra sănătății.

Jocurile și învățarea în aer liber au un impact pozitiv asupra stimei de sine a copiilor, a încrederii în sine și a percepției de sine, precum și asupra luării deciziilor și asumării riscurilor acestora, îi ajută să dobândească perseverență, autoeficacitate, rezistență, lucru în echipă, leadership și abilități de comunicare care sunt importante mai târziu în viața adultă.

Am participat alături de alți colegi profesori din Buzău, Iași și Italia la cele 3 cursuri care ne-au completat informațiile despre aceste tipuri de activități. Realizarea practică, prin colaborare și experimentare de noi metode, ne-a arătat cum să finalizăm cu succes act educațional de calitate.

Am participat la o seară interculturală, dar ne-am bucurat și de o excursie cu vaporul în care am admirat delfinii și balenele de-a lungul coastei Los Cristianos din Tenerife. Am descoperit splendoarea pitorească, peisajele vulcanice și dramatice ale Parcului Național Teide, al doilea parc al lumii ca număr de vizitatori, care se află pe vulcanul Teide (3.718 m înălțime), cel mai înalt munte al Spaniei.

A fost o experiență frumoasă!

(prof. Valerica Ignatescu)