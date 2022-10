Lume, lume! Au început cursurile la Palatul Copiilor și toți am trăit o zi încărcată cu multă emoţie, un prilej de reîntâlnire cu bucurie şi speranţă!

Fiecare dintre noi, elevi și dascăli, aflați în fața unui nou început, avem nevoie de încurajări și de susținere. Ne-am dorit ca emoțiile începutului să fie constructive, îndemnându-ne să dăm totul pentru a ajunge acolo unde ne-am propus!

Și, cum am făcut mereu, elevii cercurilor Cenaclu literar/ Teatru și cei de la Redacție, presă/Radio TV, am continuat parteneriatul inițiat în anii precedenți și am ales să marcăm anumite zile.

Ziua Mondială a Recunoștinței - 21 septembrie, a fost o zi în care ne-am propus să căutăm și să găsim mereu un mic motiv pentru care să avem recunoștință din toată inima. Am pornit apoi ''În căutarea unei povești'', reamintindu-ne de cât de valoroase, pline de înțelepciune, inspirație și miracole sunt acestea, de cât de mult le iubim la orice vârstă pentru căldura și sinceritatea lor.

Pe 23 septembrie - momentul Echinocţiului de toamnă, atunci când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ, am făcut un concurs între elevii celor două cercuri intitulat: Toamna în citate. Cu toții am fost câștigători, căci fiecare a rămas cu unul sau mai multe în suflet. „Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!” Nichita Stănescu, „Toamna este o a doua primăvară când fiecare frunză este o floare.” Albert Camus

Ca iubitori de limba română și utilizatori atenți am serbat pe 24 septembrie Ziua Semnelor de Punctuație. Fiecare dintre noi le-a folosit în propoziții, imagini.

Despre Ziua Europeană a Limbilor, am aflat că este celebrată în fiecare an în data de 26 septembrie, începând cu 2001, la inițiativa Consiliului Europei. „O altă limbă reprezintă o nouă viziune asupra vieții. ( Federico Fellini). Limba este o hartă a culturii. Ea ne învață de unde vin oamenii și încotro se îndreaptă”.

Am învățat să redactăm știri, am avut diverse dezbateri pe tema accesului la informaţiile de interes public, raportându-ne la Ziua Internațională a Dreptului de a Ști, stabilită pe 28 septembrie.

Activitățile și gândurile noastre frumoase se împletesc cu urarea: Haideți să învățați în fiecare zi lucruri interesante, să descoperiți bogăția înțelepciunii și să savurați momente speciale în Palatul Copiilor!

Profesor coordonator Alina Șandru, cercul Cenaclu literar/Teatru

Profesor coordonator Mihaela Valentina Buculei, cercul Redacție, presă/Radio TV