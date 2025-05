Luni, 12 Mai 2025 (15:33:12)

Deputatul AUR de Suceava Veronica Grosu atrage atenția într-o interpelare adresată ministrului Finanțelor, Tanczos Barna, că România se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană din cauza deficitului bugetar foarte ridicat. Veronica Grosu a mai spus că România este obligată să reducă acest deficit, pentru ca datoria publică să nu ajungă să coste mai mult decât sănătatea sau educația.

„Țara noastră a plătit anul trecut 7 miliarde de euro doar pentru dobânzi la datoria publică, iar anul acesta va plăti 8 miliarde de euro și an de an tot mai mult. Am primit deja avertismente de la piețele financiare pentru că ne împrumutăm la niște costuri care devin excesive. Avem deficit de cont curent imens, inflație de peste 5% și toate astea au efect și asupra cursului de schimb, ultima redută care era ținută în viață de aparate, respectiv BNR. Nu mai putem continua așa”, a spus Grosu.

Ea a mai adăugat că datoria autorităților publice centrale se apropie de 1.000 de miliarde de lei, iar Guvernul continuă să împrumute sume record, pentru a-și plăti datoriile. „Cetățenii nu plătesc direct, din propriul buzunar, datoriile propriei țări, ci indirect, prin intermediul Guvernului. Iar când nu are suficienți bani pentru a-și achita datoriile, Guvernul face noi împrumuturi”, a precizat deputatul AUR.

Veronica Grosu a afirmat că evoluția datoriei publice a României a fost de la 35,1% din PIB în 2019, la 54% la sfârșitul anului 2024, dezechilibrul financiar provenind din cheltuielile statului, care au crescut cu 23,4%, iar majorarea taxelor a reușit să aducă la bugetul de stat doar 13%. „În ultimul an, costurile cu dobânzile aferente împrumuturilor au crescut cu 2% din PIB. Mai mult, circa 50% din datoria publică a României este în valută, expusă suplimentar riscului valutar al fluctuației de curs. Un sector bancar ca al României nu poate absorbi o datorie de 54% din PIB. Până acum ați amanetat viitorul copiilor noștri. Acum continuați să amanetați viitorul copiilor copiilor noștri. Români, nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara, cum spunea Petre Țuțea”, a transmis Veronica Grosu.

În final, ea i-a solicitat ministrului Finanțelor să spună dacă are în vedere reducerea finanțării partidelor parlamentare de la bugetul de stat și eliminarea pensiilor speciale, dar și dacă va renunța la „membrii de partid incompetenți” infiltrați în instituțiile de stat. Deputatul AUR mai vrea să știe dacă ministrul Tanczos Barna are în intenție să deconecteze de la buget clientela de partid pentru stoparea risipei banului public. Veronica Grosu i-a mai solicitat ministrului de Finanțe să spună ce soluții are pentru reducerea costurilor cu dobânzile la dobânzile datoriei publice și dacă mai are în plan o majorare a TVA și a impozitelor pe proprietate. În final, Veronica Grosu îl întreabă pe Tanczos Barna dacă acesta crede că românii mai rezistă la noi majorări de taxe și noi scumpiri pentru incompetența guvernanților.