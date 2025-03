Miercuri, 12 Martie 2025 (14:37:14)

O veste cutremurătoare a luat prin surprindere mediul academic din Iași și nu numai. Prof. univ. dr. habil. George Bondor, de la Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iași, născut la Rădăuți, s-a stins din viață la doar 53 de ani. S-a sinucis. Profesorul a fost găsit fără suflare de soția lui, Raluca Vârlan-Bondor, coordonator comunicare și proiecte culturale la Institutul Francez din Iași.

Conform reprezentanților Poliției Iași, „la data de 11 martie 2025, polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat, în locuința sa, din comuna Rediu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar ulterior cadrele medicale au declarat decesul bărbatului de 53 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt”.

George Bondor a absolvit Liceul „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, secția Matematică-Fizică, promoția 1990. Conform CV-ului, a urmat apoi Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iași. După absolvire, și-a continuat activitatea la această universitate.

George Bondor a fost profesor în cadrul Departamentului de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. A susținut prelegeri de Filosofie contemporană, Fenomenologie, Cercetări hermeneutice actuale, Exegeză și argumentare în filosofie, și a fost conducător de doctorat în domeniul Filosofiei contemporane (cu accent pe Fenomenologie, Hermeneutică, Istoria metafizicii).

A fost editor fondator al revistei Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, din anul 2009; Coordonator al colecţiei Sophia, Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi; Director științific al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică; Inițiator și coordonator al colocviilor lunare și anuale ale Centrului; Membru al Societății Române de Fenomenologie. A urmat stagii doctorale la universităţile din Konstanz (2001) și Lille (2003), stagii de cercetare postdoctorală la universităţile din Freiburg (2004, 2005, 2006-2007, 2009, 2011) și Heidelberg (2011). A fost bursier al Alexander von Humboldt-Stiftung (2006-2007, Albert Ludwigs-Universität Freiburg).

A fost redactor-șef al revistei de cultură contemporană TIMPUL (2015-2017).

George Bondor a publicat mai multe cărți: ”Locul metafizic al străinului” (în colaborare cu Ștefan Afloroaei și Corneliu Bîlbă, Axis, 2003); ”Dansul măștilor. Nietzsche și filozofia interpretării” (Humanitas, 2008). Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române și premiul de debut acordat de Ziarul de Iași. ”Dosare metafizice. Reconstrucție hermeneutică și istorie critică” (Editura Universității "Al.I. Cuza", 2013). Volume coordonate: ”Imagine şi text” (în colaborare cu Cristian Nae, Editura Universității „Al.I. Cuza", 2012), ”Sensuri ale corpului” (Editura Universității "Al.I. Cuza", 2011), ”Adevăr hermeneutic şi locuri obscure” (în colaborare cu Corneliu Bîlbă, Editura Universității "Al.I. Cuza", 2008). Articole în reviste de specialitate și în volume colective. Traduceri: Pierre Hadot, Ce este filosofia antică? (în colaborare cu Claudiu Tipuriță, Polirom, 1997).

Proiecte de cercetare: Responsabil pentru UAIC al proiectului PATCULT#RO (Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România); Director de proiect: Constituirea spaţiului public. O abordare fenomenologico-hermeneutică; Membru în proiectul internaţional Etat de droit et conflit des sources normatives. L'Europe et les Balkans, grant al Agence Universitaires de la Francophonie, programul "Aspects de l'Etat de droit et démocratie", 2007-2008, director de proiect lect. dr. Corneliu Bîlbă; Membru în proiectul de cercetare Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală, tip A, director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei; Membru în proiectul de cercetare Reprezentarea Străinului în filosofia românească postbelică, tip A, director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei; Iniţiator şi responsabil al proiectului L'idée d'université. Éducation, tradition, émancipation, finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie, programul "Renforcement de l'excellence universitaire, parteneriats, relation avec les entreprises", 11 mai – 31 decembrie 2012.

Premii: Premiul Ion Petrovici al Academiei Române, acordat în 2010 pe anul 2008, pentru lucrarea ”Dansul măştilor. Nietzsche şi filozofia interpretării”, Humanitas, Bucureşti; Premiul de debut al Ziarului de Iaşi, pentru cea mai bună carte de debut ieşean pe anul 2008, acordat în mai 2009; Premiul "Profesor Bologna", acordat de ANOSR, 12-13 mai 2012.

Studenți, profesori, colegi, cunoscuți, cu toții regretă plecarea lui George Bondor mult prea repede din această viață. În amintirea tuturor, George Bondor va rămâne un filosof subtil, rafinat, un coleg minunat. Plecarea lui din această lume este o pierdere mare pentru comunitatea filosofică.