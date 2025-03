La aproape cinci luni de mandat

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a prezentat raportul de activitate la aproape cinci luni de la preluarea mandatului. În cadrul unei conferințe de presă, Gheorghe Șoldan a spus că după patru luni și jumătate de când a preluat mandatul poate să spună cu toată sinceritatea că „au fost luni intense, cu multă muncă, cu provocări, dar și cu rezultate concrete”. Șoldan a subliniat faptul că în această perioadă, împreună cu echipa sa, a pus bazele unor proiecte importante pentru județul Suceava. „De asemenea, am reușit să deblocăm inițiative care stăteau pe loc de ani de zile”, a transmis șeful administrației județene.

· Șoldan a evidențiat faptul că în această perioadă a deblocat proiectele centurilor orașului Gura Humorului și municipiului Fălticeni

Primul domeniu la care a făcut referire Gheorghe Șoldan a fost infrastructura rutieră din județul Suceava și în special șoseaua de centură a orașului Gura Humorului. Șoldan a subliniat faptul că, de când a preluat mandatul, a reușit să găsească o soluție reală pentru a începe cât mai repede construcția variantei ocolitoare de la Gura Humorului, „și nu peste 5 - 10 - 15 ani, când ar fi alocat executivul aproximativ 700 de milioane de euro pentru acest proiect”. „Facem varianta ocolitoare în profil de drum național și folosim o parte din vechiul studiu de fezabilitate, aceleași avize, la regim de drum național, dar de trei ori mai ieftin”, a precizat președintele CJ Suceava, care a adăugat că finanțarea este asigurată prin Programul de Transport 2021-2027.

El a subliniat faptul că această șosea de centură poate fi transformată ulterior în autostradă, când vor fi finalizate toate procedurile și se va finanța și A14, Autostrada Nordului, din care face parte varianta ocolitoare de la Gura Humorului. Șoldan a amintit că în noul proiect, centura Gura Humorului are următoarele caracteristici: 8,18 km lungime, 13,9 m lățime; profil de drum național cu două benzi de circulație, cu 3,5 metri lățime pe sens, plus acostamente și benzi de încadrare 2x (1,5 m+0,25), conexiuni cu DN17 și DN 2E prin sensuri giratorii la Păltinoasa și Frasin; un km de bretele de legături cu DN17 și DN 2E, patru structuri (poduri/pasaje/viaducte) și măsuri de protecție a mediului și siguranță rutieră.

Președintele CJ Suceava a mai afirmat că un alt proiect important deblocat este și varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni. Gheorghe Șoldan a explicat că acest proiect important de infrastructură a fost deblocat prin schimbarea traseului, astfel încât să fie evitate zonele de arii protejate, ceea ce ar fi generat întârzieri majore. „Noua variantă este în curs de avizare și urmează să intre în Consiliul Tehnico-Economic de la Ministerul Transporturilor, pentru demararea licitației”, a precizat Șoldan.

El a adăugat că și pentru drumul expres Suceava – Botoșani a fost obținut avizul final, iar studiile de teren sunt în derulare. Acest drum expres va avea o lungime de 19,86 kilometri, cu patru benzi și o viteză de proiectare de 120 km/h. Drumul va avea trei noduri rutiere, unul la Salcea, care va lega drumul expres de Autostrada Moldovei A7, unul la Huțani, ce va facilita accesul către DJ 291 Huțani – Bucecea – Leorda, și un nod rutier la intersecția cu DN29, unde se va realiza conexiunea cu viitoarea variantă de ocolire Botoșani. Proiectul include 15 poduri și pasaje, fiind cofinanțat prin Programul de Transport 2021-2027.

Gheorghe Șoldan a amintit și de noul drum care face legătura între cartierul Burdujeni și Aeroportul ”Ștefan cel Mare”, investiție finanțată în totalitate de Consiliul Județean Suceava. Șoldan a spus că a emis deja ordinul de începere a lucrărilor, iar amplasamentul a fost predat constructorului. Noul drum va avea o lungime de 4,78 kilometri și este construit pentru a decongestiona traficul spre aeroport și pentru a asigura conexiunea cu A7. Valoarea investiției este de 23,77 de milioane de lei, iar lucrările trebuie terminate până în luna martie 2027.

·„Am accelerat procedurile pentru depunerea celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene în valoare de 86 de milioane de euro”

Președintele CJ Suceava a precizat că o prioritate a sa anunțată încă din campania electorală este și modernizarea drumurilor județene. La acest capitol, el a făcut referire la un proiect adoptat în ședința de marți a CJ Suceava, prin care 52 de kilometri de drumuri județene vor fi modernizate printr-un proiect european în valoare de 86 de milioane de euro. „Am accelerat procedurile pentru depunerea celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene, în valoare de 86 de milioane de euro, un proiect care se va derula pe parcursul a 36 de luni. Vorbim de modernizarea infrastructurii rutiere pentru trei drumuri judeţene, inclusiv reabilitarea sau construcția a 23 de poduri şi amenajarea trotuarelor, a staţiilor de autobuz, a pistelor pentru biciclete. De asemenea, vor fi amenajate spații în care vor fi instalate stații de încărcare electrică”, a subliniat Șoldan.

Șeful administrației județene a declarat că drumul Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina va fi modernizat pe o lungime de 32 de kilometri, cu 11 poduri reabilitate sau noi, drumul Mălini – Văleni se va moderniza pe o lungime de 19 kilometri, cu 11 poduri reabilitate sau noi, iar drumul Păltinoasa-Valea Moldovei se va moderniza pe o lungime de 1,747 km, cu un pod reabilitat.

Președintele CJ Suceava a făcut referire punctual și la câteva drumuri care urmează să fie finalizate în perioada imediat următoare sau care au fost deja finalizate. Astfel, el a spus că drumul Talienilor, care face legătura prin Mălini între județele Suceava și Neamț, urmează să fie finalizat luna viitoare.

„Prin colegii de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri am asigurat sprijin constructorilor care lucrează la reabilitarea și modernizarea DJ 209B Văleni - Stânișoara - Iesle - limita județului Neamț, cunoscut sub numele de Drumul Talienilor. În octombrie 2024, stadiul lucrărilor era 70%, iar astăzi este peste 95%. Și mai mult, am demarat procedurile pentru construirea unei noi porți de intrare în județ, în parteneriat cu CJ Neamț, a unei parcări și a unui punct de belvedere în Pasul Stânișoara”, a arătat Gheorghe Șoldan.

El a amintit și de drumul județean 208D Hănțești, care a fost reabilitat după 17 ani în care a fost fără asfalt, pe o porțiune de 3,5 km.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Șoldan a afirmat că încă de la începutul mandatului a verificat calitatea lucrărilor pe mai multe drumuri din județ, descoperind deficiențe foarte mari pe DJ 209L Solonețul Nou – Pleșa, care este în garanție. Șoldan a spus că pentru deficiențele constatate a fost notificat constructorul, care urmează să refacă în totalitate acest drum. El a mai amintit și de controalele pe care le-a făcut pe perioada iernii la lucrările de deszăpezire, în urma cărora, pentru prima dată, administrația județeană a aplicat sancțiuni pentru firmele care nu au respectat contractele.

· Aeroportul Suceava va avea al doilea cel mai performant sistem ILS pentru aducerea aeronavelor la sol

Președintele CJ Suceava a declarat că pentru județ este extrem de importantă și dezvoltarea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare”. „Modernizarea aeroportului este principala problemă care a alungat și a ținut departe companiile aeriene de Suceava”, a precizat Șoldan. El a spus că până la finalul acestui an, aeroportul sucevean va avea unul dintre cele mai performante sisteme ILS, pentru aducerea aeronavelor la sol în siguranță în condiții de vizibilitate scăzută.

„Am semnat protocolul cu Administrația Națională a Serviciilor de Trafic Aerian – Romatsa și am prins în buget sumele necesare pentru a începe în acest an execuția lucrărilor de construcție și montaj aferente modernizării sistemului ILS pentru compatibilitate CAT III. Această investiție va îmbunătăți semnificativ condițiile pentru aterizarea aeronavelor în situații de vizibilitate redusă”, a declarat Gheorghe Șoldan, care a adăugat că, astfel, Aeroportul Suceava va fi al doilea, după cel de la Otopeni, în ceea ce privește performanța sistemului ILS.

· „Modernizarea aeroportului va fi una dintre prioritățile mandatului meu”



Gheorghe Șoldan a spus că de la preluarea mandatului a început procedurile pentru extinderea și modernizarea aeroportului. „Am demarat cea mai mare modernizare din istoria aeroportului sucevean. Această modernizare este esențială pentru dezvoltarea județului Suceava și va fi una dintre prioritățile mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Suceava.

În prezent, s-a încheiat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate, însă este depusă o contestație și așteptăm în câteva zile răspunsul reprezentanților Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Ne dorim un nou terminal și modernizarea terminalelor existente, extinderea parcării și îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri”, a spus șeful administrației județene.

Pe de altă parte, el a subliniat faptul că în ultima perioadă a avut numeroase discuții cu mai multe companii aeriene pentru deschiderea de noi rute de pe Aeroportul Suceava.

„Săptămâna trecută am fost personal la Budapesta și am avut întâlniri cu factori decizionali ai companiei Wizz Air, pentru a extinde cursele aeriene de pe aeroportul din Suceava și către alte destinații din Europa.

Am discutat, de asemenea, și despre posibilitatea de a avea din nou o bază operațională, cu mai multe aeronave la sol. Discuții pe această temă am avut chiar și în cursul zilei de luni și suntem tot mai aproape de obiectivul dorit, de a extinde numărul curselor directe de pe aeroportul nostru spre destinații din cât mai multe țări”, a declarat președintele CJ Suceava.

De asemenea, el a precizat că în urma sesizărilor privind transporturile ilegale de la aeroport, a obținut suplimentarea personalului de poliție la aeroport, pentru monitorizare permanentă.

· Mai multe firme de curierat s-au interesat pentru a investi în noua zonă liberă de lângă aeroport

În raportul prezentat marți, Gheorghe Șoldan a făcut referire și la demersurile deja inițiate pentru dezvoltarea economică a județului, amintind aici în primul rând de înființarea unei zone libere în apropierea aeroportului, în actualul Centru Economic Bucovina.

„Am inițiat demersurile pentru o Zonă Liberă în proximitatea aeroportului, care va atrage investitori și va crea locuri de muncă. Documentația a fost înaintată Secretariatului General al Guvernului”, a precizat Șoldan. El a arătat că deja a primit solicitări din partea unor firme de curierat care ar fi interesate să investească în această zonă liberă, ceea ce ar însemna și crearea perspectivelor deschiderii unui terminal cargo la Aeroportul Suceava.

· La Solca au început lucrările pentru decolmatarea lacului care asigură alimentarea cu apă a orașului

La capitolul mediu, Gheorghe Șoldan a dat ca exemplu demersurile făcute încă de dinainte de a prelua mandatul pentru decolmatarea lacului de la Solca, din care se alimentează cu apă potabilă populația acestui oraș. „O altă realizare importantă din aceste patru luni și jumătate de mandat o reprezintă demararea lucrărilor aferente contractului de decolmatare a lacului de acumulare de la Solca, după ce anul trecut, în vară, toți locuitorii au rămas fără apă potabilă și menajeră. M-am implicat încă de atunci în rezolvarea problemei, deși nu preluasem oficial mandatul”, a spus Șoldan. Valoarea proiectului este de opt milioane de lei, cu termen de realizare de opt luni. Prima etapă a proiectului constă în realizarea unui baraj de beton în amonte de lac, astfel încât populația să beneficieze de apă pe durata lucrărilor de decolmatare.

·Consiliul Județean va amenaja o nouă parcare modernă pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei

Președintele CJ Suceava a mai declarat că și în domeniile cultură și turism au fost aprobate mai multe proiecte importante atât pentru municipiul Suceava, cât și pentru județ. El a amintit că CJ Suceava a alocat din fonduri proprii 15,9 milioane lei pentru oprirea infiltrațiilor care pun în pericol structura Cetății de Scaun a Sucevei. Gheorghe Șoldan a subliniat că dacă aceste lucrări nu ar fi făcute, există riscul real de prăbușire a zidurilor cetății. „În același timp, am decis alături de echipa mea să preluăm de la Primăria Suceava parcela de 5.060 de mp de pe strada Parcului și, alături de suprafața de 1.837 mp, proprietate a Consiliului Județean, să amenajăm o parcare publică modernă asfaltată, iluminată și bine organizată, cu 133 de locuri pentru autoturisme, motociclete, autobuze și microbuze. Iar lucrările vor începe anul acesta. Nu mai putem sta cu o parcare cu pământ și pietriș pe strada Parcului, acolo unde se află principalele obiective turistice din municipiul Suceava, Cetatea de Scaun a Sucevei, alături de Muzeul Satului Bucovinean, cu aproape 200.000 de vizitatori anual”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

El a amintit și de faptul că CJ Suceava va implementa proiecte pentru deschiderea a trei muzee noi. Este vorba despre Muzeul de Artă din Suceava, un proiect de 7,1 milioane de lei cu finanțare obținută prin Institutul Național al Patrimoniului și cu o contribuție proprie a Muzeului Național al Bucovinei, prin sprijinul Consiliului Județean Suceava. Șoldan a precizat că în Suceava va fi deschis și un Muzeu al Represiunii Comuniste din Bucovina, care va funcționa într-un imobil situat pe strada Petru Rareș nr. 54, care a fost dat în administrare zilele trecute Muzeului Național al Bucovinei. Cel de-al treilea muzeu este cel de artă sacră, de la Fălticeni, care va fi înființat în ansamblul de clădiri de pe strada Sucevei, nr. 47, unde a funcționat Consulatul Austriac între 1860 și 1918. Proiectul pentru acest muzeu a fost depus la Compania Națională de Investiții, valoarea fiind de 13,8 milioane de lei.

Nu în ultimul rând, el a amintit și de demersurile făcute la Ministerul Culturii pentru ca Suceava să aibă astăzi singura colecție din România a artistului Constantin Antonovici, discipol al marelui sculptor Constantin Brâncuși, colecție care va fi expusă în viitorul Muzeu de Artă din municipiul Suceava.

· Investiții noi pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean Suceava

Gheorghe Șoldan a mai declarat că tot de la preluarea mandatului au fost promovate mai multe proiecte extrem de importante pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Șoldan a dat ca exemplu proiectul pentru extinderea și modernizarea Unității de Primiri Urgențe și a secției ATI, cu o valoare de 20 de milioane de euro, care se află în fază de aprobare pentru finanțare europeană.

El a spus că prin fonduri europene au fost promovate proiectele „Neuro Kids”, pentru dotarea secției de neurochirurgie pediatrică, cu un buget de peste 740.000 de euro și o cofinanțare CJ Suceava de 10%, și „Prevention”, pentru dotarea cu mamografe pentru prevenirea cancerului de sân (cu o valoare de aproape 310.000 de euro și cofinanțare de 20%).

O altă investiție este cea pentru amenajarea unui cabinet stomatologic pentru copii, printr-o investiție de un milion lei, care va fi integrat în ambulatoriul spitalului. „De asemenea, la secția de Oncologie beneficiem de rambursarea din fonduri europene a investiției de 8,73 de milioane de lei pentru echipamente moderne, deja utilizate în spital, în procesul de diagnosticare și tratament al cancerului. Un alt proiect de care vorbim este intitulat Bloom - Formarea vieții minorilor noștri, promovarea sănătății lor, pentru care județul Suceava beneficiază de o finanțare de 532.448,75 de euro, pentru achiziționarea de echipamente medicale adecvate dotării secției de Pediatrie și a secției de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie. Țin să subliniez faptul că fiecare echipament, fiecare investiție în infrastructura medicală din județ reprezintă un pas înainte pentru un sistem medical cât mai performant și accesibil tuturor. Vreau să le mulțumesc pentru implicare și profesionalism colegilor din cadrul Direcției de Proiecte cu Finanțare Externă a Consiliului Județean Suceava. Au fost în spatele multor proiecte importante. Avem nevoie și în 2025 să atragem cât mai multe fonduri europene, atât de necesare în următorii ani județului nostru”, a declarat președintele CJ Suceava.

Tot la capitolul sănătate, Gheorghe Șoldan a spus că în perioada următoare se va face și recepția lucrărilor la Punctul de Operare Aeromedicală de la Câmpulung Moldovenesc, care va fi deservit de un elicopter SMURD, proiect început în perioada fostei administrații județene.

„Facem toți pașii pentru a fi operațional în cel mai scurt timp posibil, și aici vorbim de asigurarea pazei, încadrarea personalului, piloți, cadre SMURD și cadre medicale. Investiția de aproximativ două milioane de euro va asigura prezența permanentă a unui elicopter SMURD în zonă, reducând timpul de intervenție pentru urgențele medicale grave și salvând vieți”, a declarat președintele CJ Suceava.

Și nu în ultimul rând, Gheorghe Șoldan a făcut referire și la sprijinul pentru comunități acordat de Consiliul Județean Suceava din fondul de rezervă bugetară. Șoldan a spus că deși când a preluat mandatul acest fond era gol, CJ Suceava a reușit să facă economii și să aloce la finele anului trecut 7,9 milioane de lei către 44 de localități aflate în dificultate, precum și sprijin financiar pentru a ajuta 12 familii aflate în situații critice.