Gata, de azi înainte numai zerouri în rubricile clasamentelor din campionatul nostru cel de toate etapele, cu o singură și notabilă excepție: numărul de puncte! Aș începe, cu voia dumneavoastră, de la play-out. 11 puncte între cele două extremități ale clasamentului, destul de multe. Ultimei clasate, Gloria Buzău, îi va fi destul de greu să evite retrogradarea directă, e la 6 puncte de locurile de baraj, cu 9 etape rămase, din care 5 în deplasare. Nici Unirea Slobozia nu stă pe roze, dar poate spera ca măcar una dintre Poli Iași, Botoșani și Oțelul să clacheze. Deocamdată, +3 puncte pentru echipele din Moldova, bașca experiența acumulată în destule sezoane de play-out. Care se va reporta teoretic și în meciurile de baraj cu divizionarele secunde, fără a garanta însă nimic. Până la urmă, se poate spune că sezonul regulat a cernut corect. La vârf, pentru unicul loc care oferă motivație europeană, se înghesuie trei echipe într-un singur punct – Sepsi, Hermannstadt, Petrolul, pândite de Farul și UTA, dar care sunt mai aproape de locurile de baraj.

În play-off, echipele sunt întinse pe o plajă de doar 5 puncte, dar mai corect ar fi să spunem că 5 echipe sunt îngrămădite în 2 puncte (!!), plus Rapid. Ca niciodată. Interesul va fi pe măsură, iar probabil că rezultatele de egalitate vor continua să prevaleze, cel puțin în tur. Există vreo favorită în condițiile astea, în care FCSB are 1 punct în fața lui CFR, care are 1 punct în fața trioului Craiova – U Cluj – Dinamo? Categoric, da. Este FCSB, de-acum (adică de joi, când are loc returul de Liga Europa la Lyon) cu treabă doar la intern. Pe măsură ce își va recupera jucătorii, va fi și mai competitivă. Celelalte echipe pot spera, normal, dar trebuie să-și ridice considerabil nivelul și nu prea au de unde. Ba chiar impresia este că U Cluj și Dinamo deja au supraperformat. Iar șiragul de victorii al Craiovei s-a rupt atât de ușor în fața celor de la FCSB, deși Rădoi încearcă din vorbe, pe modelul patentat tocmai de nașul Becali, să fie mai războinic decât este. Rămâne CFR, dar ca enigmă. Vom avea o primăvară fotbalistică interesantă.