Miercuri, 12 Martie 2025 (09:23:15)

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan susține că drumul României este alături de Uniunea Europeană și a venit și cu exemple concrete în sprijinul acestei afirmații.

”Celor care spun că nu avem nevoie de UE și de fondurile europene trebuie să le spunem că, astăzi, Autostrada Moldovei, Autostrada Unirii, Autostrada Nordului, reabilitarea căilor ferate, a podurilor și toată rețeaua de drumuri naționale se bazează pe fondurile europene nerambursabile. Că toate investițiile în școli, grădinițe, spitale, centre sociale, case de cultură, reabilitări de monumente istorice se fac cu bani europeni. Că în ultimii 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeană am primit fonduri nerambursabile de peste 500 de miliarde de lei pentru a ne dezvolta și a crea condiții de viață apropiate de cele mai înalte standarde europene. Că numai la nivelul județului Suceava sunt în derulare proiecte de investiții de peste 4 miliarde de euro, adică peste 20 miliarde de lei, atât la nivelul Consiliului județean, cât și al primăriilor sucevene, dar și în infrastructura mare de transporturi. Că fără acești bani europeni și fără aceste investiții esențiale ne-am întoarce cu viteză în ”epoca de aur” a sărăciei și neajunsurilor.

Personal, sunt foarte optimist știind că, în Bucovina, oamenii au înțeles cât de important este să rămânem și să accelerăm pe drumul Euro-Atlantic, cea mai bună alegere pentru ca țara noastră să continue să se dezvolte”, a arătat Ioan Balan.

Afirmațiile vin în contextul în care partidele politice extremiste din țară spun tot mai apăsat că ”România nu are nevoie de banii oferiți de Uniunea Europeană” și vând iluzii deșarte că țara s-ar putea dezvolta singură, fără sprijinul celor mai puternice state europene.

”Neadevărurile amestecate cu minciuna și manipularea sunt tot mai frecvente în spațiul public și noi avem datoria de a le arăta oamenilor beneficiile apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană și NATO.

Mă gândesc, în primul rând, la beneficiile de care se bucură Bucovina și la modul în care regiunea mea natală s-a dezvoltat în ultimii ani. Uităm, oare, că Nord-Estul României figura în toate clasamentele ca fiind regiunea cea mai săracă din Uniunea Europeană, atât din perspectiva veniturilor, cât și a PIB-ului pe locuitor? Uităm, oare, că nicio autostradă n-ar fi putut să fie construită în Moldova din bugetul nostru național și că am așteptat zeci de ani până când acest lucru a devenit posibil mulțumită finanțărilor europene? Uităm, oare, că sute de mii de moldoveni muncesc în străinătate și asigură familiilor rămase în țară un trai decent? Cum am putea să uităm că în Bucovina nu se găseau locuri de muncă, tinerii aveau puține perspective, comunele și orașele erau mereu ocolite de investiții, iar antreprenoriatul era foarte puțin dezvoltat? De unde am plecat și unde am ajuns, grației apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană, nu ar trebui să uităm niciodată!”, a concluzionat Ioan Balan.