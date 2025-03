Clarificări

Președintele interimar al PSD Suceava, șeful administrației județene Gheorghe Șoldan, a declarat, într-o conferință de presă, că avocatul Traian Andronachi este în continuare propunerea oficială a social-democraților suceveni pentru funcția de prefect al județului. Gheorghe Șoldan a precizat că Traian Andronachi a primit toate avizele necesare pentru a ocupa această funcție, mai puțin unul din partea unei instituții. Afirmațiile au fost făcute în contextul în care, după anunțul oficial de susținere a lui Traian Andronachi pentru postul de prefect, au trecut două ședințe de Guvern în care acesta nu a fost numit în funcție.

„Am avut împreună cu colegii primari o decizie în unanimitate să-l susținem pe Traian Andronachi, pentru că are o carieră de avocatură de succes. O știm cu toții, este un bun avocat, poate că uneori meseria pe care o are deranjează prin atitudine anumite persoane. În cursul zilei de marți trebuia să am discuție cu premierul”, a spus Șoldan. El a precizat că unul dintre motivele pentru care a fost această întârziere este și faptul că propunerea de prefect a fost transmisă cu 10 zile mai târziu decât cele făcute de PNL pentru posturile de prefecți.

„Săptămâna trecută, după ultima discuție pe care am avut-o cu domnul prim-ministru și repet că nu vreau să comentez în nici un fel de decizie, ci vorbesc doar de decizia politică, știu că trebuiau să vină două avize de la două instituții diferite. Unul dintre avize a venit și este favorabil și trebuia al doilea aviz. Deși avizele sunt doar consultative, trebuie să ia o decizie împreună cu domnul prim-ministru, fiindcă sunt și eu la început de drum și trebuie să recunosc că mă sfătuiesc cu oameni în funcții mai importante decât mine și cred că până la urmă vom lua decizia cea mai corectă. Până la ultima discuție pe care o vom avea cu premierul, dacă se poate sau nu să ocupe funcția de prefect al județului, rămâne în continuare propunerea Traian Andronachi. Dacă vom lua o altă decizie, fiindcă nu ține de noi, noi ne facem partea politică, și sunt anumite lucruri care împiedică să ocupe această funcție, voi face o nouă ședință pentru a desemna o nouă persoană și voi comunica public decizia luată la partid”, a spus liderul PSD Suceava. El a precizat că PSD Suceava are foarte mulți oameni competenți care pot să ocupe funcția de prefect al județului.

Gheorghe Șoldan a spus că în momentul de față nu există o variantă de rezervă pentru că Traian Andronachi a fost cel care a fost susținut de PSD Suceava pentru postul de prefect. „Dacă prima propunere pe care am avut-o la Suceava va fi refuzată, voi purta discuții cu toți colegii primari din județ, pentru că, noi cei din administrație, vom lucra cu prefectul, după care și cu ceilalți din conducerea organizației de la Suceava și vom lua cea mai bună decizie. În acest moment nu ne-am gândit la variante de rezervă dintr-un simplu considerent. Nu avem încă luată o decizie, chiar dacă numirea domnului Andronachi în funcția de prefect a întârziat în ultimele ședințe de Guvern”, a mai declarat Gheorghe Șoldan.

În final, el a ținut să precizeze și faptul că este 100% convins că „au fost și persoane din mediul politic care nu l-au dorit prefect pe Traian Andronachi”.