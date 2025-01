Luni, 20 Ianuarie 2025 (14:00:41)

Primarul PNL al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, care este și vicepreședinte al Organizației Județene a PNL Suceava, i-a transmis deputatului liberal Ioan Balan că prin demersul său de a-l da jos pe Gheorghe Flutur din funcția de președinte al liberalilor suceveni nu face altceva decât să destabilizeze acest partid.

Afirmația lui Bogdan Loghin vine după ce deputatul PNL Ioan Balan a declarat luni la Radio Top Suceava că vrea schimbarea lui Gheorghe Flutur de la conducerea organizației județene, lansând o serie de atacuri dure la adresa acestuia. Ioan Balan a spus despre Flutur inclusiv că dă dovadă de paranoia prin dorința de a rămâne în continuare la conducerea PNL Suceava.

Bogdan Loghin i-a transmis lui Ioan Balan că „încercarea de a înlocui o analiză politică serioasă și un vot legitim de încredere cu o caricaturizare grosolană a lui Gheorghe Flutur și a organizației PNL Suceava este nu doar lipsită de demnitate, ci și de substanță. Retorica despre <secte> și <guru> reprezintă o tactică ieftină, menită să distragă atenția de la propriile limitări și de la lipsa unui proiect concret pentru dezvoltarea partidului și a comunității”, a precizat Loghin.

El consideră că demonizarea liderului nu ține loc de soluții, iar Gheorghe Flutur a demonstrat, prin proiectele implementate, că prioritățile sunt dezvoltarea comunității, promovarea valorilor locale și atragerea de fonduri esențiale pentru județ.

„Atacurile personale, oricât de virulente, nu construiesc drumuri, spitale sau școli. Cine folosește, de fapt, strategii de manipulare? Declarațiile dumneavoastră sunt un exemplu clasic de manipulare prin apel la emoții și stereotipuri. Etichetarea unei organizații politice democratice drept <sectă> și a unui lider drept <guru> este o exagerare grosolană, lipsită de fundament, menită să discrediteze fără argumente reale”, a afirmat vicepreședintele PNL Suceava. Bogdan Loghin i-a mai transmis lui Ioan Balan că liderii adevărați nu se construiesc prin distrugerea altora și că în loc să propună o alternativă viabilă, a preferat că construiască un atac retoric, „care dezvăluie mai mult despre propriile frustrări decât despre o viziune politică”.

„Înlăturarea lui Gheorghe Flutur nu echivalează cu progresul; progresul vine din muncă, coerență și respect pentru colegii de partid. PNL Suceava nu este o <sectă> și nu are nevoie de mesianism. Sub conducerea lui Gheorghe Flutur, organizația a fost un exemplu de succes politic atât la nivel regional, cât și național. Compararea unei organizații democratice solide cu o „sectă” reflectă o lipsă gravă de respect pentru munca și eforturile depuse de membrii săi”, a declarat Bogdan Loghin, care a adăugat că „atacurile la persoană nu reprezintă leadership. Ceea ce propuneți nu este altceva decât o răfuială personală, mascată sub forma unei <analize> pseudo-psihologice. Atacurile gratuite și ultimatumurile pe care le-ați adresat inclusiv către președintele partidului arată că nu sunteți pregătit să construiți nimic concret”.

Primarul liberal din Rădăuți a arătat că până acum a evitat să răspundă public derapajelor grave ale unor membri de partid care, în loc să muncească pentru comunitate, s-au limitat la a simula implicarea, așteptând momentul prielnic pentru a încerca să <preia> partidul și să îl vândă pe bucăți. „Însă nu pot rămâne indiferent la încercările dumneavoastră de a destabiliza organizația PNL Suceava. Această organizație, prin oamenii săi, colegii mei primari și toți cei care îmi acordă încrederea lor, își dorește un singur lucru: să păstrăm unitatea partidului și să curățăm rândurile de trădători. Viitorul PNL Suceava se bazează pe loialitate, implicare și respect reciproc, nu pe atacuri sterile și dezbinare”, a încheiat Bogdan Loghin.