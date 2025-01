Un punct de vedere…

Cioburi de metaforă

Mă minunez câți oameni buni, cinstiți, verticali - ce mai, de-a dreptul fără prihană! - sunt în minunata noastră țară (în special printre cei ce postează pe rețelele de socializare!) și mă întreb de ce mama naibii nu candidează la președinție măcar doi-trei dintre aceștia?! Indivizi care cred că le știu pe toate - cunoscând absolut orice despre absolut oricine, lăsând impresia că sunt stăpânii adevărului și neacceptând, sub nicio formă, să fie contraziși! - se erijează în formatori de opinie chiar dacă mai nimic nu-i recomandă în acest sens.

Acum, brusc - mai ales de când însuși Atoatecreatorul a fost transformat (total nepotrivit, hai să spunem doar așa!) în… agent electoral! - mulți și-au amintit că sunt credincioși adevărați și au devenit fervenți apărători ai valorilor creștine, susținându-și pătimaș prezidențiabilul preferat, considerându-se demni… să arunce piatra, promovând ura față de cei care cred altfel.

Sunt posturi de televiziune unde - indiferent că a fost Ajunul Crăciunului sau prăznuirea nașterii Celui pe care îl invocă cu o îndoielnică evlavie! - nu s-a luat pauză nicio clipă, continuându-se… atacurile în scopul de a arăta lumii că unii sunt buni, iar ceilalți răi, întinând tocmai Sărbătoarea iubirii și iertării. Octavian Paler spunea așa: ,,Politica nu are principii. Are numai interese!’’ Interese pe care (unii știu asta!) și le satisface dezbinând masele prin manipulare, fără scrupule și fără regrete.

Totuși, până la urmă este chiar firesc să existe păreri diferite și nu doar cu privire la politică, ci și la sport, dragoste, literatură, film etc., etc., etc.

Consider că fiecare își poate susține punctul de vedere într-un mod pașnic, elegant - argumentat, dacă se poate! - fiind, însă, deschis și la părerile celorlalți pentru că - să nu uităm asta! - vom rămâne tot aici și vom da ochii unii cu alții și… după! Știți vorba aia care spune că nu e bine să cerem osândă de la Dumnezeu prin gândurile, vorbele și faptele noastre - și mă refer mai ales la cei din zona noastră (Bucovina).

Ei bine, dacă vom continua să fim buni creștini doar de Crăciun, Paște - de multe ori în… fală! - și în preajma alegerilor… prezidențiale, iar în restul timpului ne vom arăta, unii altora, mușchii și ne vom etala orgoliile deșarte, în cele din urmă va ajunge la noi exact ceea ce merităm.

Violența - nici fizică, nici verbală! - nu trebuie să ne caracterizeze, iar gândurile de răzbunare ale unora față de alții nu pot atrage decât răul în viețile noastre. Filosoful chinez Confucius zicea astfel: ,,Înainte să apuci pe calea răzbunării, sapă două morminte.’’

Să medităm, măcar pentru câteva clipe, la adâncul din cuvinte!

DESPRE OAMENI

Trăim în vremuri de Apocalipsă,

E plină lumea asta de nebuni,

Credința este astăzi în eclipsă

Lovită de trădări și de minciuni.

Prin întuneric, unde-a fost lumină,

Sunt oameni ce se vând la drumul mare,

Dar - sigur - n-are nimeni nicio vină

Atâta timp cât totu-i de vânzare.

Nimic pe-aici nu ne mai mulțumește,

Suntem avizi de faimă și de bani,

Lovim, perfid, în cel ce ne iubește

Și transformăm prieteni în dușmani.

Săracii sunt uitați prin gânduri triste,

Bogații vând, prin piețe, fericire,

Iar visurile noastre, pesimiste,

Se sinucid din lipsă de iubire.

Cândva ne îmbrăcam în bucurie,

Ne-mbrățișam, în suflete, pe rând,

Luând lumina lunii mărturie

Și ne plimbam prin viață surâzând.

Eram frumoși, puternici, o-ncântare,

În doruri ne pulsa sinceritatea,

Ne minunam de păsări călătoare

Înțelegând ce-nseamnă libertatea.

S-au dus acele timpuri, din păcate,

Iar noi am devenit niște roboți

Ce nu-nțeleg cuvântul ,,unitate",

Nici ce înseamnă-a fi compatrioți.

Acum ne-a mai rămas numai speranța

Ca până ce-om ajunge-n Elizeu

Să nu-ngropăm, definitiv, romanța...

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!