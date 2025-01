Luni, 20 Ianuarie 2025 (10:42:55)

Organizația Județeană Suceava a PNL este lovită de un adevărat scandal politic, după ce unul dintre principalii lideri locali, deputatul Ioan Balan, a lansat, luni, o serie de acuzații extrem de dure la adresa președintelui filialei, senatorul Gheorghe Flutur.

Într-o emisiune la Radio Top Suceava, Ioan Balan a dezvăluit cine este acel „guru carismatic, iubitor de natură, de pădure în general, de tradiții, de folclor” la care făcea referire într-o postare de duminică de pe contul său Facebook și despre care spunea că se ține în continuare de putere.

În emisiunea de la Radio Top, Ioan Balan a lansat un șir întreg de atacuri directe la adresa lui Gheorghe Flutur, pe care l-a acuzat de paranoia, prin faptul că se agață în continuare de funcția pe care o are în PNL Suceava, deputatul sucevean subliniind faptul că „obligația mea este să-i închid povestea lui Flutur”.

„Demersul meu este, pe cât de simplu, pe atât de ușor de înțeles.

Tot acest demers vine din dorința de a reda șansa PNL-ului să devină democratic, fără frica delictului de opinie. Adică și în PNL Suceava să se poată vorbi liber”, a spus Balan.

El a arătat că o nevoie a unei schimbări la nivel de conducere a PNL Suceava se vede chiar și de la București.

„De ce spun asta? Pentru că din cvorumul de conducere central Gheorghe Flutur a fost eliminat.

Nu mai este prim-vicepreședinte al PNL încă de anul trecut. Și eu am ajuns la concluzia că sunt în măsură să ajut PNL să redevină ce a fost și, de ce nu, chiar mai mult. Nu doresc această schimbare pentru mine personal, lucru pe care i l-am transmis lui Flutur”, a adăugat deputatul PNL.

El a subliniat faptul că PNL Suceava a pierdut trei rânduri de alegeri cu scoruri din ce în ce mai mici, motiv pentru care este nevoie de o schimbare.

„Datorită dorinței sale de a se menține în fruntea PNL, fără să-i pese de consecințe, a făcut o campanie electorală bazată doar pe persoana sa, a dus la o saturație în rândul alegătorului, promovându-se doar pe sine, de unul singur, îndemnând activul de partid să facă campanii special pentru lista de la Senat, spunând că la deputați este treaba lor. Știți care-i consecința acestui mesaj?

Ne-a dus în situația în care doar cu o sută de voturi în plus am fi putut avea și al doilea deputat”, a precizat Balan.

· Balan consideră că este printre puținii care pot să-l înfrunte și să-l determine pe Gheorghe Flutur să înțeleagă că rolul să în fruntea acestui partid „a devenit toxic”

Ioan Balan a arătat că își asumă „această poziție dificilă” deoarece crede că este printre puținii care pot să-l înfrunte și să-l determine pe Gheorghe Flutur să înțeleagă că rolul să în fruntea acestui partid „a devenit toxic”. „Prin prisma faptului că sunt principalul depozitar al cunoștințelor parcursului politico-administrativ al lui Gheorghe Flutur, și din această postură cred că am forța necesară de a-l face să lase PNL să meargă pe drumul lui mai departe”, a completat Ioan Balan.

Deputatul PNL a adăugat că este conștient că prin acest demers vor fi consecințe și pentru partid, dar și pentru el, dar că „sunt suficient de bărbat să duc până la capăt această bătălie, care nu trebuie să producă niciun fel vreun beneficiu pentru mine personal”.

Ioan Balan a subliniat că nu dorește ca după acest demers de îndepărtare a lui Flutur de la conducere să obțină o funcție la nivel județean, „cum spune gurul, că vreau să fur partidul”.

Balan a mai adăugat că tot acest demers nu este o ceartă între el și Gheorghe Flutur, ci este un demers pentru viitorul PNL Suceava, organizație care din păcate s-a întors acum în urmă cu 20 de ani, când liberalii suceveni aveau un senator și un deputat.

„Am obligația de a spune stop joc, resetare și de la capăt. Voi încerca pe cât posibil să duc această luptă internă de partid în structurile interne de partid, pe care știu că Flutur le controlează la sânge.

Dar știți pe ce mă bazez?

Pe faptul că toți oamenii știu că împăratul este gol. Și sunt multe de vorbit pe care le voi spune în perioada următoare”, a precizat Ioan Balan. El a spus că PNL Suceava a fost o organizație fanion în Moldova, „care a reușit performanțe extraordinare, ce-i drept, cu Flutur în frunte”, însă nu cu un Gheorghe Flutur „de tipul Georgescu, de tip guru”.

Balan a dezvăluit că acest comportament de tip guru a însemnat și faptul că primarii erau obligați să-l cheme pe Flutur la inaugurări și să facă cunoscut faptul că doar cu Flutur și numai cu el s-a putut realiza acel obiectiv”, chiar dacă nu a avut nici o contribuție.

Mai mult, deputatul PNL spune că primarilor și parlamentarilor liberali le era interzis să meargă la ministere fără știrea lui Gheorghe Flutur.

· „Îi asigur pe toți colegii mei că la finalul acestui demers, balaurul va fi învins, iar guru va pleca acasă”

Ioan Balan a mai declarat că în perioada următoare va veni cu dezvăluiri concrete, bazate pe argumente, nume, date și poziții publice.

„De mult timp domnul Flutur a avut o poziție de guru.

Din păcate, în mare parte am știut, am tăcut și am acceptat. Și din acest motiv mă simt la fel de vinovat ca și el. Și de ce am făcut lucrul acesta? Din pragmatism politic, pentru că o bună bucată de timp lucrul acesta ne-a profitat politic, am câștigat, dar toată această poziționare ne-a dus la crearea unui monstru, cu ghilimelele de rigoare, politic, a unui balaur politic și acum am această obligație.

Doar eu singur.

Nu mi-am luat aliați în această poziționare pentru că nu vreau să obțin nimic la finalul acestui demers decât să înving acest balaur pentru PNL”, a spus Ioan Balan, care a ținut să precizeze din nou că nu urmărește nici un avantaj personal în tot acest demers.

El mai spune că mulți primari PNL doresc același lucru, plecarea lui Flutur, însă unii spun că le este frică. „Îi înțeleg pe fiecare în parte, de aceea nu iau pe nimeni alături de mine în acest demers. Este un demers pe care îl voi face singur și îi asigur pe toți colegii mei că la finalul acestui demers, balaurul va fi învins, iar guru va pleca acasă”, a afirmat Balan.

· „Flutur nu va înțelege să meargă acasă decât dacă va fi dezgolit, dezbrăcat public de ceea ce este el cu adevărat. Și credeți-mă, Ioan Balan este cel care îl cunoaște până în rărunchi, cum se spune la noi”

Deputatul PNL Suceava a amintit și de o ședință recentă a PNL Suceava, în care Gheorghe Flutur a fost reconfirmat aproape în unanimitate pentru președinția organizației, precizând că la această ședință „i-a convins pe toți că el este soluția, de aceea am ajuns la adevărul suprem care îl deține doar guru și că el este soluția”. „Altfel, dacă el dispare de la conducerea partidului, partidul va intra în disoluție.

Toți sunt proști. Nu este niciunul capabil să ridice, să conducă PNL la Suceava. Și că Balan vrea să fure partidul, să-l ia pentru el personal.

De aceea, demersul acesta al meu are enunțul din față, în care spun: nu candidez”, a declarat Balan, care a mai precizat că a discutat deja cu membrii PNL pentru a se gândi la o personalitate din interiorul partidului pentru a prelua conducerea organizației județene.

Întrebat de ce a inițiat acest demers, Ioan Balan a răspuns: „ca o jertfă, dacă vreți așa. Să nu duc până la capăt narativul lui Flutur care spune că mă mână în această bătălie doar dorința mea de a-i fura partidul. Eu nu vreau să schimb poziția nimănui. Eu vreau să-i schimb de data aceasta poziția lui Flutur. Pentru că e toxic. E toxic dacă rămâne în continuare”.

Ioan Balan a continuat seria atacurilor la Gheorghe Flutur, spunând că la ultima discuție acesta vorbea de parcă era înecat. „La o ședință unii colegi l-au întrebat dacă vrea să candideze din nou în 2028 pentru Consiliul Județean.

Iar când un coleg i-a spus că ar lua 5%, el era înecat de plâns cât de mult l-a desconsiderat și l-a înjosit acel primar. Deci asta e paranoia în care trăiește omul acesta.

Îmi pare rău, vă spun sincer, că ajungem să închidem o carieră, un parcurs politic la modul în care o fac eu acum astăzi. Dar omul acesta nu va înțelege să meargă acasă decât dacă va fi dezgolit, dezbrăcat public de ceea ce este el cu adevărat. Și credeți-mă, Ioan Balan este cel care îl cunoaște până în rărunchi, cum se spune la noi. Și așa ca accelerația la mașină, o voi face ușor, ușor, ușor.

Este decizia lui cât din ceea ce cunosc eu să apară public”, a transmis Ioan Balan.

El a ținut să sublinieze faptul că a fost întotdeauna un adevărat camarad și că a fost tot timpul alături de Gheorghe Flutur, însă în cele din urmă a luat decizia de a iniția acest demers după ce a discutat cu foarte mulți primari, de la care a aflat că liderul PNL Suceava îl ponegrește de ani de zile, făcându-l chiar și interlop.

Ioan Balan a mai spus că este conștient de faptul că în perioada următoare vor fi atacuri la adresa sa, la care nu va răspunde.

„Voi răspunde însă cu o intensitate de două, de trei ori mai mare direct lui Flutur. Iar când îi voi răspunde și voi face chestiunea aceasta, cu siguranță, o voi face indicând persoane care au fost de față, cu nume și prenume și rog să mă ierte, dar sunt în situația în care trebuie să fiu credibil. Pentru că ceea ce voi spune trebuie argumentat și voi spune multe în perioada următoare.

Niciodată, nimeni nu s-a comportat cu camaradul lui de arme atât de josnic cum s-a comportat Gheorghe Flutur cu mine.

Eu nu știu și nu cunosc pe cineva din politica suceveană să se fi purtat cu camaradul lui, cu omul lui de echipă, cu omul care a finanțat toate poveștile din partid din bani proprii.

N-am avut niciodată, se poate verifica, firma mea niciodată n-a avut activități cu statul, că am fost verificat de ANI și toate instituțiile statului au fost pe mine. Știți cine era la capătul lui? Nu cei din PSD cu care mă băteam, ci l-am descoperit Gheorghe Flutur.

De ce? Pentru că tot timpul m-a văzut ca pe o alternativă și tot timpul în partid a spus că vreau să-i fur partidul.

Oamenii n-au avut curaj să-mi spună lucrul acesta. Iar eu din loialitatea pe care am exprimat-o, niciodată n-am acceptat o discuție cu vreun coleg de-al meu sau cu vreun primar în ideea de a-l schimba pe Flutur sau să-l denigrez pe Flutur.

Nici cu cei mai apropiați primari care sunt de mine, începând cu camaradul meu Viorel Cucu de la Adâncata, cu Dumitru Gulei de la Ipotești sau cu George Coroamă de la Putna”, a declarat Ioan Balan. Mai mult, el a spus că în decursul timpului a fost cel care i-a oprit pe unii liberali să îl atace direct pe Gheorghe Flutur.

Deputatul PNL de Suceava este convins că după inițierea acestui demers Gheorghe Flutur va renunța la funcția de președinte. „Asta e credința mea și sunt convins. Acum rămâne să decidă el cât de mult vrea să se dezbrace public. Eu sunt dispus să o fac. Acum decizia este a lui. Cât de mult din goliciunea lui vrea să o arate public”, a subliniat Balan.

· Balan: „În paranoia lui, Gheorghe Flutur nu înțelege că poate fi și altcineva care poate produce plus valoare electorală și politică pentru PNL Suceava

Acesta a mai declarat că „în paranoia lui”, Gheorghe Flutur nu înțelege că poate fi și altcineva care poate produce plus valoare electorală și politică pentru PNL Suceava.

Ioan Balan a mai dezvăluit și faptul că atunci când PSD l-a desemnat pe Gheorghe Șoldan drept candidat pentru președinția CJ Suceava, el a fost cel care a atras atenția că Gheorghe Flutur a pierdut alegerile, deși unii din partid spuneau că acesta va obține o victorie categorică.

”Realitatea a arătat că am avut înțelepciunea să înțeleg atunci că cetățeanul vrea schimbare. Că 20 de ani de politică cu Flutur în față înseamnă de fapt vârsta unor generații.

Că sunt oameni care s-au născut când primar era Lungu și președinte de Consiliu Județean era Flutur. Unii dintre ei au ajuns să termine și facultatea și masteratul și nu știu cum e viața suceveană în administrație și politică fără Lungu și Flutur la conducere.

Nu știu ce înseamnă asta.

Și oamenii aceia au spus hai să vedem cum e și altfel. De ce numai cu ăștia? Eu am înțeles lucrul acesta. De aceea am înțeles astăzi, cu cât mai repede fac acest demers și cu cât duc la îndeplinire această misiune a mea, fac bine partidului.

Vor fi mulți care vor spune: Balan prin ieșirea asta a lui face rău partidului.

Asta e retorica lui Flutur. Cu asta se apără el. Balan face rău partidului. Balan vrea să fure partidul pentru el. Nu. Balan vrea să facă bine partidului și vrea să-l trimită acasă pe Flutur pentru PNL, nu pentru mine. Nu candidez la nici o funcție la județ. Nu vreau să-i iau locul lui Flutur.

Vreau să găsim acea persoană din interiorul PNL care să respecte membrii PNL, care să trateze cu reverență pe toți în aceeași măsură. Aroganța liderului suprem a încetat.

Am făcut lucrul acesta astăzi pentru că toți cei care mă sunau spuneau că voi o să vă împăcați și noi rămânem la mijloc. Astăzi le-am arătat la toți că podul e minat. Înapoi nu mă mai întorc”, a declarat Ioan Balan.

„Pe mine nu are cum să mă mai afecteze. Politic mi-am închis povestea. Obligația mea este să-i închid povestea lui Flutur”.